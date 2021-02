Od 15 lutego od 31 marca w Galerii „Pod Świetlikami” Zagłębiowskiej Mediateki prezentowana będzie wystawa ilustracji autorstwa Alicji Ludwichowskiej – sosnowieckiej artystki i graficzki, zatytułowana „Dialog”. Ekspozycja udostępniana będzie w godzinach otwarcia placówki. Wstęp wolny.

Punktem wyjścia do powstania cyklu "Dialog" była fascynacja bogactwem językowej metaforyzacji, inspirowanej zachowaniami zwierząt. Jedna nazwa, jeden wyraz, często łączą w sobie określenie stanu psychicznego, cech charakteru i wyglądu człowieka. Kolejne nazwy zwierząt niosą ze sobą inne emocje, różne stopnie ekspresji - zarówno pozytywnej, jak i negatywnej.

"Dialog" to zbiór ilustracji pokazujących - z przymrużeniem oka - relacje międzyludzkie i sposoby określania siebie nawzajem. To też próba zobrazowania postrzegania naszych zachowań, naszej osoby przez innych. Oglądając kolejne ilustracje, widz ma okazję do refleksji na tym, czy warto, przez swoje postępowanie i decyzje, być postrzeganym jako szczur lub kret? - twierdzi autorka "Dialogu" Alicja Ludwichowska