Przystanek Otwartej Kultury Kazimierz zaprasza 10 sierpnia o godz.17.00 na koncert w ramach Sceny Otwartej.

Dla miłośników ciężkiego brzmienia

Tym razem koncert ROUTH i Off The Grid Routh to mocne gitary, dynamiczna sekcja i ciekawy damski wokal, Off The Grid to przełamanie granic gatunków.

Koncert odbędzie się w Amfiteatrze Muszelka w Parku im. Jacka Kuronia. Wstęp wolny.