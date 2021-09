Poszukiwany 47-latek ukrywał się na poddaszu

Sosnowieccy dzielnicowi z Komisariatu Policji II w trakcie służby obchodowej rozmawiając z mieszkańcami dowiedzieli się, gdzie może przebywać mężczyzna poszukiwany listem gończym. Dokument ten wydał za nim Sąd Rejonowy w Sosnowcu. 47-latek powinien odbywać karę blisko roku pozbawienia wolności. Mundurowi odnaleźli go na poddaszu jednego z budynków, gdzie się ukrywał.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w trakcie służby obchodowej dowiedzieli się, gdzie może ukrywać się mężczyzna poszukiwany listem gończym. Dokument ten wydał za nim Sąd Rejonowy w Sosnowcu- 47-latek powinien odbywać karę blisko roku pozbawienia wolności. Policjanci udali się na jedno z poddaszy budynków w dzielnicy Pogoń, gdzie, jak wynikało z informacji, miał się ukrywać. Na miejscu nie zastali nikogo, jednak odnaleźli tam przedmioty mogące świadczyć o tym, że ktoś w tym pomieszczeniu przebywa. Postanowili więc zaczekać i obserwować to miejsce. Nie musieli czekać długo - już po dłuższej chwili usłyszeli kroki. Ktoś wyraźnie kierował się do tego pomieszczenia. Okazało się, że to doskonale im znany, poszukiwany mężczyzna. 47-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. Będzie odbywał karę blisko roku pozbawienia wolności.