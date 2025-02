Przed nami bezpłatne badania cytologiczne i kardiologiczne w Zagłębiowskiej Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na prozdrowotne warsztaty „Czy można ekologicznie menstruować?” oraz na spotkanie na temat kobiecych nowotworów i samobadania piersi, montaż Różowej Skrzyneczki, a także bezpłatne badania cytologiczne i kardiologiczne. Wszystko odbędzie się w ramach projektu „Mediateka jest Kobietą” – we wtorek 4 marca i czwartek 6 marca.

Warsztaty „Czy można ekologicznie menstruować?”

Uczestniczki będą mogły zapoznać się z kubeczkami, wielorazowymi majtkami etc. Spotkanie poprowadzi Olga Dajewska-Ćwierk, członkini Sosnowieckiej Rady Kobiet, specjalistka w zakresie ekologicznych rozwiązań higienicznych. Na warsztat obowiązują zapisy (zapisy@biblioteka.sosnowiec.pl lub 693 266 411).

Tego dnia w Mediatece będzie także montowana Różowa Skrzyneczka. Fundacja Różowa Skrzyneczka to przestrzeń wsparcia dla wszystkich osób menstruujących. Jej członkinie, od 2019 roku, w porozumieniu i współpracy z lokalnymi działaczkami i działaczami, wieszają w całej Polsce różowe skrzyneczki wypełnione podpaskami i tamponami. Walczą o bezwarunkowy dostęp do bezpłatnych środków higienicznych na czas menstruacji, edukują i zabiegają o równy dostęp do wiedzy o miesiączce oraz domagają się systemowych zmian w tym zakresie.

Według badań przeprowadzonych przez Kulczyk Foundation, aż 4% kobiet w Polsce nie ma pieniędzy na zakup środków higienicznych. To blisko 500 000 osób. 21% nastolatek musiało wyjść ze szkoły ze względu na ich brak, 10% z powodu ograniczonego dostępu do podpasek w ogóle nie wyszło z domu.

Bezpłatne badania w cyto i kardiobusie

Tego samego dnia, między godz. 12.00 a 17.00 pod Mediateką będzie zaparkowany cytobus, w którym każda kobieta – bez względu na wiek – będzie mogła wykonać bezpłatne badanie cytologiczne, w tym cytologię płynną z oznaczeniem wirusa HPV.

Po południu, o godz. 16.30, odbędą się natomiast zajęcia poświęcone różnego typu kobiecym nowotworom i samobadaniu piersi. Poprowadzą je lekarz ginekolog Tomasz Bryś oraz Jadwiga Krupa – przewodnicząca Sosnowieckich Amazonek, które są partnerem projektu. Chętne kobiety będą mogły zapoznać się z fantomami piersi – zdrowymi i tymi z rakiem.

W czwartek 6 marca 2025 organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, bez względu na płeć, na bezpłatne badania kardiologiczne. Tego dnia bowiem w godz. 11.00 – 17.00 pod Mediateką będzie zaparkowany kardiobus, w którym będzie można wykonać badanie EKG serca.