Zatrzymano poszukiwanego 33-latka

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali mężczyznę poszukiwanego Listem Gończym. Dokument stanowiący podstawę poszukiwań wystawił Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. 33-latek poszukiwany był za kradzieże i uszkodzenie ciała.

Sosnowieccy policjanci poszukiwali 33-latka na podstawie Listu Gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej do sprawy kradzieży - powinien on odbywać zasądzoną mu karę pozbawienia wolności. Dodatkowo Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał za nim nakaz doprowadzenia do sprawy uszkodzenia ciała. Kryminalni zauważyli go na jednej z ulic dzielnicy Pogoń. Został zatrzymany i osadzony w areszcie.