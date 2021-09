Zatrzymano poszukiwanego listem gończym za oszustwa i przywłaszczenie

Sosnowieccy kryminalni wytropili i zatrzymali w Dąbrowie Górniczej mężczyznę, za którym Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał list gończy. 53-latek był poszukiwany do odbycia kar, jakie orzeczono mu za oszustwa i przywłaszczenie. Poszukiwany trafił już do aresztu.

Poszukiwany 53-latek miał odbyć kilka kar pozbawienia wolności

Sosnowieccy policjanci prowadzili poszukiwania mężczyzny na podstawie listu gończego, jaki wystawił za nim Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Ponadto 53-latek był poszukiwany do różnych spraw na podstawie dokumentów wystawionych przez sądy z terenu całej aglomeracji. Mężczyzna ma do odbycia kary pozbawienia wolności, które orzeczono mu za oszustwa i przywłaszczenie. Kryminalni wytropili go i zatrzymali w jednym z mieszkań dzielnicy Gołonóg.