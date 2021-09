Urząd Miasta w Sosnowcu zaprasza do udziału w IV Rodzinnym Biegu w ramach programu "Bliżej Siebie - Radość Życia", który odbędzie się w niedzielę 26 września 2021 roku alejkami parkowymi w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu - Kazimierz Górniczy.

Organizatorami wydarzenia są: Gmina Sosnowiec oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Zapisy do biegu przyjmowane są drogą mailową na adres: sport6@mosir.sosnowiec.pl. Limit uczestników wynosi 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy będą mieli do pokonania 2 okrążenia (dystans ok. 5 km) alejkami parkowymi.

Dystans można pokonać marszem Nordic Walking

Natomiast dzieci do lat 10 pokonują dystans 1 okrążenia (ok. 2,5 km). Najmłodsi uczestnicy - dzieci do lat 7 rywalizować będą na odcinku 100 metrów.

Program IV Rodzinnego Biegu

godzina 8.30 – otwarcie biura zawodów (skwer przy amfiteatrze),

(skwer przy amfiteatrze), godzina 9.50 – zamknięcie biura zawodów,

godzina 9.55 – powitanie zawodników na linii startu,

godzina 10.00 – start biegu -skwer przy amfiteatrze,

godzina 12.00 – zakończenie biegu.

