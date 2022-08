Pełen nowości, porywający repertuar kin Helios! 

Piątek to jeden z najbardziej filmowych dni tygodnia, a ten najbliższy będzie obfitował w moc wyczekiwanych premier. Na ekranach kin Helios zagości między innymi trzymający w napięciu dramat, animacja dla całej rodziny ze słynnym psem w roli głównej, a także ekranizacja kultowego komiksu i oparta na faktach poruszająca historia. Bogaty repertuar kin Helios to oferta nie do odrzucenia! Każdy widz znajdzie w nim coś dla siebie.

Kino Helios - repertuar

Pierwsza z piątkowych premier to ekranizacja powieści pod tym samym tytułem: „Gdzie śpiewają raki”. Książka to bijący rekordy fenomen, który przykuł uwagę ponad 13 milionów czytelników. Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości nie jest taką, za jaką uważają ją mieszkańcy. To bardzo wrażliwa, inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości drugiego człowieka. Kiedy Kya powoli otwiera się na nowy i zaskakujący świat, zostaje podejrzana o morderstwo. W miarę rozwoju sprawy werdykt dotyczący tego, co faktycznie się wydarzyło, staje się coraz bardziej niejasny, grożąc ujawnieniem wielu tajemnic kryjących się na bagnach.

Bohater kolejnej nowości – filmu „Pies w rozmiarze XXL” – wabi się Marmaduke i jest ulubionym psem Ameryki, znanym z komiksów już od 70 lat. Jest psem kanapowym, który jednak wyrósł na dużego zwierza. Uwielbia zabawę i często pakuje się w kłopoty. Pewnego dnia seria jego wygłupów trafia do Internetu, co szybko czyni go sławnym. Wielkim psem o jeszcze większym sercu zaczyna interesować się światowej sławy treser. Życiem Marmaduke’a i jego ludzkiej rodziny zawładnie od teraz świat pokazów psów rasowych i cała masa zadzierających nosy psich ślicznotek i groźnych rywali. Czy wyszczekany bohater uwierzy w siebie?

„Notre-Dame płonie” to wstrząsająca historia walki o ocalenie jednego z najświętszych miejsc Europy oraz relikwii chrześcijaństwa. 15 kwietnia 2019 roku, świat obiegła dramatyczna wiadomość: katedra Notre-Dame płonie! Setki strażaków stanęły do walki z żywiołem. Warunki były bardzo trudne, ogień rozprzestrzeniał się na trudno dostępnym poddaszu, a stawką było nie tylko o ocalenie jednej z najwspanialszych budowli na Ziemi, ale także bezcennych relikwii. W skarbcu katedry przechowywana jest między innymi korona cierniowa Chrystusa. Czas uciekał, a sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna...

Podczas najbliższego weekendu w ramach cyklu Helios na Scenie widzowie zobaczą słynnego muzyka - André Rieu i jego magiczną Orkiestrę Johanna Straussa powracających z występem na żywo na piękny rynek Vrijthof w rodzimym Maastricht. Nowy letni koncert będzie nosił znamienny tytuł „Niech znów nastaną szczęśliwe dni”. Tego seansu nie może przegapić żaden meloman!

Fanów serii AFTER ucieszy zapewne fakt, iż 24 sierpnia nastąpi wielki finał tego bestsellerowego cyklu, który w polskich kinach zgromadził dotąd niemal MILION widzów. „AFTER 4. Bez siebie nie przetrwamy” to kolejna odsłona historii związku Tessy i Hardina. Relacja przeszła tyle prób, że wydaje się już silniejsza niż kiedykolwiek. Jednak, gdy na jaw wychodzą rodzinne tajemnice obojga kochanków, okazuje się, że najtrudniejsza próba wciąż przed nimiŚ Czy docenią prawdziwe uczucie, gdy odkryją, że całe dotychczasowe życie było kłamstwem? Już dwa dni po premierze filmu, 26 sierpnia, Nocne Maratony Filmowe zapraszają na gorącą noc pełen uczuć, doznań i namiętności! Widzowie zobaczą wówczas wszystkie cztery części słynnej serii romansów.

W ramach najnowszego cyklu sieci - Helios Anime - w premierowy weekend 19-21 sierpnia zostanie zaprezentowany film „Dragon Ball Super: Super Hero”, który powstał przy udziale i zaangażowaniu twórcy oryginalnego komiksu - Akiry Toriyamy. Ta żywa legenda mangi odpowiada za scenariusz i postacie nowego filmu. Armia Czerwonej Wstęgi została pokonana przez Son Goku. Jej spadkobiercy stworzyli Najwyższych Androidów Gammę 1 i Gammę 2. Ci, jak sami się nazwali „Super Herosi”, zaatakowali Piccolo i Gohana. Jaki jest cel nowej Armii Czerwonej Wstęgi? Zbliża się katastrofa... Czas się przebudzić, Super Herosie!

22 sierpnia cykl Kino Konesera zaprosi widzów na film „Między dwoma światami”. Ceniona pisarka Marianne Winkler (w tej roli Juliette Binoche) swą najnowszą książkę planuje poświęcić sytuacji społecznej na północy Francji, będącej następstwem globalnego kryzysu ekonomicznego. Niepewność zatrudnienia, brak ubezpieczenia i lęk przed tym, co przyniesie jutro, to tylko niektóre z problemów, jakim musi stawić czoła spora grupa francuskich obywateli, o których system zapomniał.

25 sierpnia cykl Kultura Dostępna zaprezentuje natomiast film „Sonata”, opartą na faktach poruszającą historię Grzegorza Płonki, u którego w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcześniej zakładano – autyzm. To poruszający obraz, który pięknie ukazuje niesamowitą, okupioną ogromnym wysiłkiem i walką drogę do osiągnięcia niemożliwego.

Najbliższy piątek zapowiada się naprawdę gorąco – i to nie tylko pod względem temperatury na zewnątrz, ale też pełnego nowości repertuaru. Po szczegółowe informacje warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca, ale także korzystniejsza cena.