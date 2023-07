Obowiązkowe wyposażenie roweru. Policjanci przypominają, co warto posiadać

Użytkownik roweru poruszając się po drogach, powinien wiedzieć, że rower, tak jak samochód czy inny pojazd, musi spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem.

Powinien być sprawny i posiadać obowiązkowe wyposażenie, na które należy zwrócić uwagę najlepiej już na etapie kupna roweru. Warto także wzbogacić wyposażenie o zabezpieczenie przed kradzieżą.

Oprócz obowiązkowego wyposażenia (które wymieniliśmy poniżej) wynikającego z przepisów prawa, warto także wyposażyć się w kask ochronny oraz kamizelkę odblaskową. O zaletach kasku nie trzeba opowiadać, a dzięki kamizelce będziemy lepiej widoczni na drodze.

Gdzie trzymać rower?

Warto także zastanowić się nad równie ważnym aspektem, gdzie będziemy przechowywać jednoślad w przerwach pomiędzy jego użytkowaniem i jak go na ten czas zabezpieczymy. Trwający sezon rowerowy, a co za tym idzie mnogość jednośladów pozostawionych w miejscach do tego przeznaczonych, przy klatkach schodowych, na klatkach schodowych, dedykowanych parkingach przy centrach handlowych bądź miejscach rekreacji kuszą także złodziei. Pozostawiając jednoślad za każdym razem, czy to na czas chwilowego postoju w czasie zakupów, odpoczynku, czy też na noc, zabezpieczmy go w sposób uniemożliwiający kradzież. Stosując dedykowane do tego zabezpieczenia starajmy się przypinać rower elementem najtwardszym, bądź konstrukcyjnie uniemożliwiającym przełożenie zapięcia. Najodpowiedniejszym elementem będzie rama roweru. Nie zapominajmy także, aby na czas postoju zdemontować cenne akcesoria rowerowe, które również mogą paść łupem złodziei. Dobrym pomysłem będzie także odpowiednie oznakowanie jednośladu, które umożliwi jego późniejszą identyfikację (gdy niestety zostanie skradziony).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rower powinien być wyposażony:

z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być migające);

z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające);

w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;

w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rower może być wyposażany:

z przodu – w światło odblaskowe barwy białej;

na kołach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej (przynajmniej po jednym na koło);

na pedałach – w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej;

w odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym: pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.