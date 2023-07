Sosnowiczanin, który trzymał krokodyle na swojej posesji usłyszy zarzuty

W maju tego roku pisaliśmy o mieszkańcu Sosnowca, który w przybudówce do garażu przetrzymywał krokodyle nilowe. Niestety, jeden z nich był martwy. 54-latek stanie przed sądem.

Trzymał krokodyle w przybudówce

54-letni mieszkaniec dzielnicy Pogoń przejawia wyjątkowe upodobanie do dzikich zwierząt – do tego stopnia, że w przybudówce do garażu trzymał krokodyle nilowe! Jednego gada udało się uratować, drugi został znaleziony martwy w prowizorycznym basenie. Odłowieniem krokodyla nilowego zajęli się pracownicy poznańskiego ZOO. Ancalagon, bo takie zyskał imię, doszedł do siebie dzięki opiece pracowników ZOO.

- Już w cieple, może wygrzać się po tym, co przeszedł w ostatnich tygodniach, skorzystać z czystego basenu, odpocząć w zupełnym spokoju – czytamy w poście opublikowanym przez ZOO w Poznaniu.

Usłyszy zarzuty

Właściciel krokodyli nie uniknie kary. Jak informuje RMF24, sosnowiczanin odpowie za nielegalne przetrzymywanie zwierząt niebezpiecznych. Lista zarzutów może się powiększyć m.in. o zarzut znęcania się nad krokodylami – na ten moment prokuratura czeka na opinię biegłego.