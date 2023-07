Inwestycje z Budżetu Obywatelskiego na start. Poznaj listę sosnowieckich planów

W piątek podpisano umowy na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego. Prace mają się zakończyć do końca 2023 roku.

Lista inwestycji BO w Sosnowcu

1. Plac zabaw przy ul. Lipowej (252 tys. zł)

Na tym obszarze obecnie znajduje się stary drewniany plac zabaw. Huśtawki i inne atrakcje będą rozmieszczone na terenie zieleńca, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa i odległości od drzew, ulicy i pobliskich budynków. Pod urządzeniami zabawowymi, w strefach bezpieczeństwa, zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych.

Wykonawca: PRO-MB Michał Bil, ul. Ptasia 30, 41-503 Chorzów

2. Modernizacja placu zabaw na Placu Kożuchów (430 tys. zł)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowego obiektu w miejscu starego placu zabaw o konstrukcji drewnianej oraz placu o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowanego na „Placu im. Braci Kożuchów” przy ul. Ujejskiego 10. Nowy obiekt będzie się składał z placu zabaw z urządzeniami zabawowymi zróżnicowanymi pod względem funkcyjności i atrakcyjności z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych przyszłych użytkowników. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw zostanie wykonany plac z alejkami ławkami oraz miejscem pod przyszłe nasadzenia. Projektowany plac zabaw zostanie ogrodzony, a pod urządzeniami zabawowymi w strefach bezpieczeństwa zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych. W obrębie inwestycji wykonane zostaną alejki.

Wykonawca: Zakład Usługowy „JAMPICH” Patryk Walasek, ul. Ostrogórska 32, 41-200 Sosnowiec

3. Strefa Aktywności Mieszkańca – ul. Legionów (285 tys. zł)

Zaprojektowanie i wykonania rozbudowy zrealizowanego w 2020 r. obiektu o nowe urządzenia siłowe i zabawowe dopasowanego kolorystycznie i estetycznie do już zabudowanych elementów. Nowe zagospodarowanie terenu wzbogaci liczbę dostępnych obecnie atrakcji dla dzieci i młodzieży. Inwestycja zostanie wykonana ul. Legionów 4a w Sosnowcu w rejonie Bulwarów Czarnej Przemszy.

Pod urządzeniami zabawowymi zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych, dostosowana do wysokości swobodnego upadku dobranych urządzeń. Natomiast pod urządzeniami siłowni zewnętrznej przewiduje się zastosowanie nawierzchni utwardzonej z bezfazowej kostki betonowej klasy Holland.

Na terenie obiektu znajdować będą się także elementy małej architektury. Inwestycja obejmuje również rozbudowę istniejącego ogrodzenia, wykonanie alejek i oświetlenia parkowego. Realizacja zadania nie przewiduje wycinki drzew.

Wykonawca: PRO-MB Michał Bil, ul. Ptasia 30, 41-503 Chorzów

4. Strefa sportu w Parku z Kamieniem (317 tys. zł)

Zadanie dotyczy zaprojektowania i wykonania nowego zagospodarowania niewielkiego parku w Milowicach – u zbiegu ulic Szosowej i Baczyńskiego. W tej chwili jest tam stare boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę o zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje zerwanie i utylizację nawierzchni asfaltowej, wykonanie mini boiska do gry w koszykówkę oraz montaż zestawu do ćwiczeń street workout, wraz z bezpieczną nawierzchnią i ławkami dla użytkowników. Na pozostałym terenie po demontażu starej nawierzchni boiska zostanie odtworzony trawnik. Pod wyposażenie zestawu do ćwiczeń street workout, w strefach bezpieczeństwa zostanie wykonana nawierzchnia z gumowych mat przerostowych, Natomiast w ramach remontu boiska do koszykówki zostanie wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa.

Wykonawca: Zakład Usługowy „JAMPICH” Patryk Walasek, ul. Ostrogórska 32, 41-200 Sosnowiec

5. Zielony skwerek dla wszystkich – ul. Długosza (358 tys. zł)

Teren znajduje się przy placu zabaw z siłownią plenerową, w pobliżu okolicznych bloków i przedszkola miejskiego. W ramach opracowania przewiduje się założenie wielogatunkowych rabat, między którymi zostaną poprowadzone alejki. Między wielogatunkową i kolorową roślinnością przewiduje się montaż małej architektury (ławki i kosze raz pergole). Z uwagi na brak oświetlenia przewiduje się również rozbudowę oświetlenia.

Wykonawca: Zakład Usługowy „JAMPICH” Patryk Walasek, ul. Ostrogórska 32, 41-200 Sosnowiec

6. Wybieg dla psów – ul. Dmowskiego (182 tys. zł)

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów wyposażonego w urządzania do ćwiczeń dla czworonogów. Dodatkowo zamontowane zostaną ławki i kosze. Dmowskiego/ Wiosny Ludów.

Wykonawca: Zakład Usługowy „JAMPICH” Patryk Walasek, ul. Ostrogórska 32, 41-200 Sosnowiec

7. Bezpieczny Pieszy – Chodnik ul. Objazdowa (257 tys. zł)

Zakres prac przewiduje wykonanie chodnika z kostki brukowej na odcinku od ul. Łaziennej do ul. Szperaczy, wykonanie zatoczek autobusowych oraz przejścia dla pieszych.