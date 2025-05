Uwaga rodzice! Niebawem rusza rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli

Od 2 do 11 czerwca rodzice mogą składać wnioski w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli w Sosnowcu. Dokumenty przyjmowane są przez elektroniczny system naboru.

Rekrutacja do przedszkoli w Sosnowcu – dodatkowa szansa

Gmina Sosnowiec ogłasza rekrutację uzupełniającą do miejskich przedszkoli. To okazja dla rodziców, których dzieci nie dostały się do wybranych placówek w pierwszym etapie naboru. Rekrutacja potrwa od 2 czerwca 2025 r. od godz. 12:00 do 11 czerwca 2025 r. do godz. 16:00.

Cały proces będzie realizowany elektronicznie – rodzice mogą składać wnioski przez specjalny serwis rekrutacyjny dostępny online.

Jak złożyć wniosek o miejsce w przedszkolu?

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola w Sosnowcu należy wejść na stronę elektronicznej rekrutacji, wybrać placówki oraz wypełnić wymagane dokumenty. System pozwala też na śledzenie statusu zgłoszenia.

Warto pamiętać, że decyduje nie tylko kolejność zgłoszeń, ale również kryteria przyjęć, takie jak miejsce zamieszkania, rodzeństwo w danej placówce czy sytuacja rodzinna dziecka.

Dlaczego warto wybrać miejskie przedszkole w Sosnowcu?

Placówki przedszkolne w Sosnowcu oferują dzieciom opiekę na wysokim poziomie, nowoczesne programy edukacyjne oraz liczne zajęcia dodatkowe. Miasto konsekwentnie inwestuje w rozwój infrastruktury edukacyjnej, co przekłada się na komfort i bezpieczeństwo najmłodszych.

