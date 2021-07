Miliony z bonów wydane na wypoczynek dzieci

W województwie śląskim szybko rośnie zainteresowanie bonem. Liczba aktywowanych bonów przekroczyła 308 tys., co stanowi 65 proc. Rodzice i opiekunowie z naszego regionu za wypoczynek swoich pociech zapłacili 138 mln zł przyznanymi bonami. W całym kraju transakcje bonem wyniosły ponad 1,029 mld zł.

Bon można wydać na usługi hotelarskie i imprezy turystyczne dla dzieci

– Liczba osób, które uruchomiły bon, oraz liczba płatności realizowanych tym świadczeniem w ostatnich tygodniach znacząco wzrosła. Ma na to wpływ lepsza sytuacja epidemiczna, otwarcie wielu dotychczas zamkniętych atrakcji turystycznych, ale przede wszystkim wakacje. Rodzice z województwa śląskiego na 476 tys. bonów uruchomili 308 tys. z przysługujących im bonów, co stanowi aż 65 proc. Jak duży jest boom na bon można zauważyć w liczbie całkowicie wykorzystanych bonów. Gdy jeszcze początkiem czerwca całkowicie wykorzystanych bonów było około 50 tys., tak obecnie to już 130 tys., co stanowi 27 proc. wszystkich bonów. Kwota płatności zrealizowanych bonami przez mieszkańców województwa śląskiego przekroczyła 138 mln złotych – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dla kogo bon

Bon przysługuje na każdego dziecko, na które do 18 lipca było przyznane świadczenie wychowawcze 500+ , ale też w sytuacji gdy rodzice, czy opiekunowie nabędą prawo do tego świadczenia w okresie od 19 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

– Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. Na dziecko z niepełnosprawnością – w sumie 1000 zł. Świadczenia nie można wymienić na gotówkę. Rodzic może nim płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne dla dzieci realizowane na terenie Polski – tłumaczy rzeczniczka.

W województwie śląskim do aktywacji pozostało jeszcze 168 tys. bonów. Bon można aktywować do końca marca 2022 r., do tego terminu trzeba też dokonać płatności, by nie przepadł, natomiast sama usługa turystyczna może odbyć się później.

Płatności bonem przyjmuje 27 tys. podmiotów w całej Polsce. Ich aktualna lista znajduje się na stronie bonturystyczny.gov.pl.

Jak aktywować bon turystyczny

Aktywacja bonu odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Po potwierdzeniu swoich danych rodzic otrzymuje na PUE indywidualny kod płatności. Należy go podać przedsiębiorcy, który realizuje usługę turystyczną. Wtedy na telefon komórkowy rodzica przychodzi jednorazowy kod, który potwierdza transakcję bonem. Bonem turystycznym można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania jego kwoty.

ZUS otrzymuje dane o osobach uprawnionych do bonu z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500+. Informacje o bonie na swoim profilu PUE znajdzie ten rodzic, który składał wniosek o świadczenie 500+.

Gdy nie mam zakładki bonu na PUE

Jeżeli mimo to zakładki z bonem brakuje, to rodzic powinien zgłosić wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej. Informacji o stanie już złożonych wniosków udziela infolinia POT pod numerem 800 70 22 70 (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00).