Za nami sesja Rady Miejskiej - budżet na 2025 rok został przyjęty!

Najważniejszym punktem wczorajszej sesji Rady Miejskiej było głosowanie nad projektem budżetu na 2025 rok. Decyzją radnych uchwała została przyjęta. “Za” głosowało 19 radnych, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sosnowca na lata 2024-2040. “Za” głosowało 19 radnych, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

– Dziękuję radnym, którzy poparli ten budżet. Szkoda, że nie potrafimy się do końca wznieść ponad podziałami. 19 głosów “za” zobowiązuje. Te osoby to w mojej ocenie radne i radni, którzy chcą pracować dla naszego miasta. Musimy teraz zrobić wszystko, aby udało nam się te założenia wdrożyć w życie. Miasto to nie polityka, nie partie polityczne, a nasi mieszkańcy. Chodniki, drogi, inwestycje, pomoc społeczna, edukacja, kultura. Tutaj nie powinno być miejsca na podziały. Jest miejsce na zmiany oraz wspólne działanie i to właśnie chcemy robić i robimy. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu miejskiego, pracownikom jednostek miejskich i spółek. Ten projekt budżetu to nasze wspólne dzieło. Oczywiście dziękuję mieszkańcom, którzy dają nam energię do codziennego działania – mówił kilka chwil po przyjęciu budżetu na 2025 rok Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Przyjęty budżet przewiduje dochody i wydatki miasta na poziomie 1,6 mld zł. Jak zwykle ważne będą kolejne inwestycje. Wydatki na nie sięgną 175 mln złotych.

– To już 10 lat, jak razem zmieniamy miasto. Jestem pewien, że dostrzegają to mieszkańcy Sosnowca. Dochody miasta to rekordowe 1,3 mld zł za 2024 rok, ale w planie na kolejny rok mamy już 1,6 mld złotych. Planujemy za to spadek zadłużenia względem dochodów na przyszły rok. W 2023 roku aż 280 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje, w 2024 plan to kwota 250 mln zł. W 2025 roku ta kwota to 175 mln zł, ale jesteśmy w trakcie realizacji oceny wniosków na duże inwestycje, jak choćby rozbudowa Teatru Zagłębia czy S1, więc wszystko może się zmienić na plus. Mamy rekordowe zamówienia publiczne. W tym roku to ponad 180, ale w tym dużo scentralizowanych. Dzięki temu możemy pochwalić się oszczędnościami i skumulowaniu usług dla kilku jednostek. Trzeba jeszcze wspomnieć, że zmiany podatkowe, które miały dawać mieszkańcom dodatkowe środki, były finansowe nie z budżetu państwa, ale w połowie z budżetów miast, takich jak Sosnowca. To od nas zbierano pieniądze i dystrybuowano na inne systemy. To się zmienia i to już widać w budżecie – podkreśla prezydent Sosnowca.