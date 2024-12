Rodzice wcześniaków zyskają dodatkowy urlop! Nowe przepisy weszły w życie

Dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków i dzieci, które urodziły się w terminie, ale muszą zostać dłużej w szpitalu, jest już pewny. To wielki sukces Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na czele z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk oraz strony społecznej, które wspólnie przygotowały projekt rozwiązań oddających rodzinom czas spędzony w szpitalu.

To ważna wiadomość dla tysięcy rodzin w Polsce. Każdego roku w naszym kraju rodzi się ok. 20 tys. wcześniaków oraz dzieci, które ze względu na stan zdrowia – chociaż urodziły się w terminie – muszą pozostać dłużej w szpitalu. Do tej pory długie tygodnie spędzone przez rodziców za zimną szybą w szpitalu nie były w żadnej sposób rekompensowane. To się jednak zmieni.

Ustawa wprowadzająca dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu, której projekt powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, została 12 grudnia br. podpisana przez prezydenta.

Urlop dla rodziców wcześniaków – ile tygodni?

Ustawa wprowadza dodatkowy urlop macierzyński do 8 tygodni lub do 15 tygodni – w zależności od okresu hospitalizacji i tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, lub jego masy urodzeniowej.

Dla rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g. dodatkowy urlop macierzyński będzie mógł wynosić do 15 tygodni po porodzie. Liczba ta będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka na zasadzie - tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu.

po porodzie. Liczba ta będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka na zasadzie - tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Dla rodziców dziecka urodzonego po ukończeniu 28-ego a przed ukończeniem 36 tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000g urlop będzie mógł wynieść do 8 tygodni . Tu także obowiązywać będzie zasada tydzień urlopu za tydzień w szpitalu.

. Tu także obowiązywać będzie zasada tydzień urlopu za tydzień w szpitalu. Z kolei dla rodziców, których dziecko urodziło się po ukończeniu 37 tygodnia ciąży i będzie wymagało hospitalizacji od 5-tego dnia od dnia porodu do 8-ego tygodnia po porodzie – urlop wyniesie do 8 tygodni. Tu warunkiem jest, by po porodzie pobyt dziecka w szpitalu wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5-go do 28-go dnia po porodzie.

Ważne! Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

Jak otrzymać dodatkowy urlop?

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński będzie można złożyć do pracodawcy wraz z zaświadczeniem lekarskim zawierającym informacje o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko, masie urodzeniowej dziecka oraz o okresie pobytu dziecka w szpitalu. Urlop będzie przysługiwał nie tylko matkom lub ojcom, ale też prawnym opiekunom oraz rodzicom zastępczym czy adopcyjnym.

Ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia. To minimalny okres potrzebny na wdrożenie zmian przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.