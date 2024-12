Świąteczne seanse w kinach Helios

Magiczna atmosfera Świąt zawitała do kin, w których obok gwiazdkowych tytułów zagoszczą porywające nowości. W repertuarze znajdzie się premiera – „Mufasa: Król Lew”, jak również seanse przedpremierowe wyczekiwanych produkcji: „Kleks i Wynalazek Filipa Golarza” oraz „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”. Muzyczne emocje zapewni projekcja świątecznego koncertu André Rieu.

Mufasa: Król Lew

Dzięki premierowej animacji „Mufasa: Król Lew” widzowie będą mogli poznać niesamowitą historię Mufasy, którą Rafiki opowiada Kiarze – córce Simby i Nali. W licznych retrospekcjach Mufasa zostaje ukazany jako osierocone i zagubione lwiątko. Ratuje go inny młody lew, Taka – dziedzic królewskiego tronu. To przypadkowe spotkanie staje się początkiem podróży w poszukiwaniu swojego miejsca i przeznaczenia. Przybrani bracia muszą zmierzyć się ze śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, który wystawi na poważną próbę ich przyjaźń. Opowieść tradycyjnie ubarwiają wesołe postacie Timona i Pumby.

Kleks i Wynalazek Filipa Golarza

Pod koniec grudnia w kinach Helios zagości także moc seansów przedpremierowych, wśród których znajdą się gorące nowości. „Kleks i Wynalazek Filipa Golarza” to kontynuacja wielkiego rodzimego hitu. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego kolegi – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem. Przedpremierowe projekcje odbędą się 25 i 26 grudnia!

Sonic 3. Szybki jak błyskawica

Na ekranach kin przedpremierowo znajdzie się także animacja „Sonic 3. Szybki jak błyskawica” (seanse zaplanowano na 25 i 26 grudnia). Sonic, Knuckles i Tails łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi. Tajemnicza postać posiada moce, których bohaterowie wcześniej nie znali. Drużyna Sonica musi zatem szukać nietypowego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety – ich wspólnikiem niespodziewanie zostaje Doktor Eggman!

Listy do M. Pożegnania i powroty

Ponadto w repertuarze kin Helios znajdą się tytuły, które już zostały ulubieńcami widzów. „Listy do M. Pożegnania i powroty” to ciepła, świąteczna komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie, pełna różnorodnych wątków. Wspólnym mianownikiem ukazanych historii będzie przeżywanie Gwiazdki na odmienne sposoby, a także poszukiwanie miłości i przyjaźni.

Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja

Innym filmem w świątecznym klimacie jest animacja „Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja”. Na dzień przed Wigilią dzielny bohater musi odnaleźć sanie samego Świętego Mikołaja – te zniknęły za sprawą zawadiackiej reniferki, Stelli... Niko wspólnie z przyjaciółmi – wiewiórką Juliuszem i łasicą Wilmą – ruszają śladem uciekinierki.

Wicked

W repertuarze Heliosa znajdą się także produkcje z gatunku fantasy. „Wicked” to musical osadzony w krainie Oz, opowiadający o początkach przyjaźni Elphaby i Glindy, w które wcielają się Cynthia Erivo i Ariana Grande. Ich relacja staje jednak na rozdrożu, gdyż jedna podąża drogą dobra, a druga – zła... Miłośnicy twórczości Tolkiena mogą wybrać się do kin na wyjątkową animację „Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów”. Akcja filmu rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami opisanymi w oryginalnej trylogii filmowej i opowiada o losach rodu Helma Hammerhanda, legendarnego króla Rohanu.

Vaiana 2

„Vaiana 2” to z kolei kontynuacja uwielbianej animacji ze studia Disney, która opowiada o wybranej przez ocean bohaterce. Tym razem dziewczyna wypływa na dalekie i dawno zapomniane wody Oceanii, aby przełamać niebezpieczną klątwę. Ponadto w niedzielę, 22 grudnia do kin powrócą Filmowe Poranki! W ramach najbliższej odsłony zostanie wyświetlony zestaw odcinków bajki „Baranek Shaun”.

André Rieu: Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy

Melomani, spragnieni świątecznych przebojów, mogą udać się na najnowszy koncert mistrza walca. „André Rieu: Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy” zawita do kin 26 grudnia. W czasie widowiska maestro wraz z orkiestrą zaprezentują najpiękniejsze kolędy i piosenki na wyjątkowy czas Świąt. Nie może zabraknąć również tradycyjnych walców oraz romantycznych muzycznych akcentów!

Kino Konesera i Kultura Dostępna

W poniedziałek, 23 grudnia w wybranych lokalizacjach odbędzie się przedostatni w tym roku seans z cyklu Kino Konesera. Na ekrany trafi produkcja na kanwie słynnej powieści – „Hrabia Monte Christo”, w której Pierre Niney brawurowo wciela się w tytułowego bohatera, po latach poszukującego zemsty... W czwartek, 26 grudnia widzowie mogą wybrać się na komediodramat „Drużyna A(A)” w ramach cyklu Kultura Dostępna. Jego bohaterowie w nietypowy sposób walczą o uratowanie placówki leczenia uzależnień i podejmują się... nielegalnego transportu spirytusu.

Szczegóły dotyczące wszystkich seansów w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci. Przypominamy, że wszystkie kina sieci będą nieczynne w Wigilię, jednak 25 i 26 grudnia będą otwarte zgodnie z repertuarem. Helios życzy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

