W Sosnowcu szykuje się Tydzień Dziecka na folkowo!

W Sosnowcu tradycyjnie już Dzień Dziecka trwa przez cały tydzień! Motywem przewodnim wydarzenia w tym roku jest tematyka folkowo-ludowa. Tydzień Dziecka odbędzie się w dniach 25 maja – 1 czerwca.

– Dzień Dziecka można świętować tylko 1 czerwca, ale po co, skoro można równie dobrze przez cały tydzień? W Sosnowcu tradycyjnie świętujemy dłużej, bo dzieciaki na to zasługują – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

Już w niedzielę, 25 maja w hali Arena Sosnowiec odbędzie się olimpiada sportowa „Otwórz serce – daj dom”, która ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz zacieśnienie więzi w rodzinie. Wydarzenie odbędzie się w godz. 10.00-13.00

Również w niedzielę, 25 maja na stadionie ArcelorMittal Park odbędzie się 2. edycja Turnieju o Puchar Zagłębiowskiego Parku Sportowego czyli turniej piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt z rocznika 2015 – U10. Turniej ropocznie się o godz. 10.00.

Młodzi pasjonaci języka angielskiego mogą sprawdzić z kolei swoje umiejętności podczas Ogólnopolskiego Dyktanda z Języka Angielskiego, które odbędzie się 25 maja o godz. 10.30 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Prusa 253a. Zapisy na zapisy.dyktando2025.pl. Organizatorem lokalnym jest TIGER Centrum Edukacji i Rozwoju.

– Od poniedziałku, 26 maja do soboty, 31 maja w godz. 17.00-19.00 widzimy się w różnych parkach i na placach zabaw na terenie miasta. W programie animacje, gry i zabawy z ludowym akcentem – informuje Piotr Pluta z Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

Gdzie i kiedy?

26.05 – Plac zabaw, ul. Gospodarcza POGOŃ

27.05 – Plac zabaw, ul. Dworska ZAGÓRZE

28.05 – Plac zabaw, ul. Wagowa KAZIMIERZ

29.05 – Plac zabaw, ul. Minerów JULIUSZ

30.05 – Plac zabaw, ul. Szybowa NIWKA

31.05 – Park z kamieniem, ul. Baczyńskiego MILOWICE

Wielki finał tradycyjnie już odbędzie się na Górce Środulskiej 1 czerwca w godz. 14.00-20.00.

W programie m.in.:

Koncert Zosi Karbowiak – godz. 18.00

Wokalistka, kompozytorka i producentka, która swoją muzyką oraz pozytywną energią podbija serca słuchaczy. Sama pisze teksty, gra na wielu instrumentach oraz aranżuje utwory, tworząc z serca i pasji. W swoim repertuarze ma również znane polskie i zagraniczne przeboje XX wieku.

Koncert Zosi Karbowiak dedykowany jest odbiorcom w każdej grupie wiekowej, gdyż obejmuje szerokie spektrum polskiej muzyki rozrywkowej, poczynając od lat 30-ych ubiegłego wieku.

W ostatnim czasie Zosia Karbowiak oczarowała słuchaczy i widzów jako finalistka 12. edycji talent show Polsatu “Must Be The Music”.

Koncert Mai Krzyżewskiej – godz. 16.00

Maja Krzyżewska – 15 letnia reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2023. Laureatka plebiscytu Debiut Roku portalu Party.pl. Sama o sobie mówi, że jest Mają z końca świata, bo pochodzi z małej wsi na Suwalszczyźnie, gdzie mieszka tylko 17 osób. Obecnie pracuje nad debiutanckim albumem pod skrzydłami Universal Music Polska.

Oprócz śpiewania aktywnie prowadzi swoje kanały w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 100 000 osób, a w jej serii zza kulis dużych wydarzeń muzycznych wzięli udział m.in Justyna Steczkowska, Kwiat Jabłoni, Sara James, czy Kuba Badach.

Ale heca! Zagłębiowska gra terenowa

Gra miejska o charakterze podchodów to wciągająca forma zabawy polegająca na poszukiwaniu i rozwiązywaniu na wyznaczonym obszarze ukrytych zagadek, łamigłówek i zadań. W trakcie gry uczestnicy mogą działać w 2-6 osobowych drużynach lub pojedynczo, ale jednak w grupie raźniej.

Przebieg gry:

z pomocą papierowej karty gry z mapą uczestnicy odszukują na wskazanym obszarze gry tablice z treścią zadań,

po przeczytaniu treści zadań członkowie drużyny wspólnie burzomózgują nad rozwiązaniem zagadki,

rozwiązania wpisują na kartę gry w odpowiednim miejscu.

Zapisy na stronie internetowej

Odbiór pakietów startowych od 14:15. Gra startuje o 15:00, koniec o 17:00.

Dmuchańce

12 dmuchańców – od największych torów przeszkód wipe out, przez wieżę do skoków i zamki do skakania, po małe zjeżdżalnie i place zabaw dla najmłodszych.

„Z przyszłości do pradziejów” – przedstawienie na scenie

Interaktywne przedstawienie dla dzieci złożone z autorskiego, rymowanego tekstu oraz animacji dla dzieci sięgać będzie do korzeni kultury słowiańskiej, w której natura jest żywa, ma duszę i własny język. W baśniowych światach mówią zwierzęta i drzewa, a woda śpiewa i leczy. Światy po dwóch stronach Ziemi są ze sobą połączone, trzeba tylko znać zaklęcie otwierające tajemne drzwi.

Najmłodsi poprzez muzykę, taniec, konkurencje i zawody nie tylko będą mogli poznać życie ludzi, obrzędy czy wierzenia, ale wziąć w całości czynny udział. W przedstawieniu pojawią się takie elementy jak taniec ludowy, autorskie piosenki bazujące na starych pieśniach – śpiewane na żywo oraz zabawy opierające się na zabawach dzieci z dawnych czasów.

Animacje

Zapraszamy do wspaniałej zabawy opartej na tradycji ludowej i folkowej! Podczas zabawy przeżyjemy fenomenalną przygodę pełną ZABAW, MUZYKI I KOLORÓW! Podczas imprezy animatorzy prowadzą tematyczne gry, zabawy i konkursy dla dzieci np. zabawy muzyczne, rywalizacje w konkurencjach sportowych i wiele innych.

Warsztaty

Kreatywne warsztaty o ludowej tematyce: tkane bransoletki, drewniany kogucik, wycinane serweteczki, łapacz snów, lalka motanka, słomkowe pająki, dzwonki wietrzne, folkowe korale, ekotorba bawełniana.

Gry podwórkowe

Dawne podwórkowe zabawy i dla dzieci i dla dorosłych: gra w ringo, zabawy ze skakanką, gra w “Szczura”, duże bierki podwórkowe, gra w klasy, gra w „Zośkę”, gra w boulle (gra kulami), rzucanie włócznią do celu, wyścigi drużyn w drewnianych nartach, walki na worki na równoważni, walki na specjalne treningowe, bezpieczne miecze w kaskach, rzucanie wiankami (serso).

Inne atrakcje

Dodatkowo występ Sosnowieckiej Orkiestry Dętej, Fotobudka 360’ oraz stoiska m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej EGZOTARIUM, Młodzieżowa Rada Miasta Sosnowca, MOPS – Kluby Transformacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Sosnowiecka Karta Miejska, Ekodoradca, PROFILINGUA Sosnowiec, TIGER Centrum Edukacji i Rozwoju, Helios Sosnowiec, fundacja Epikur.

Wydarzenie poprowadzi Michał „Wasiu” Wasik. Wstęp wolny.

Całe wydarzenie „Tydzień Dziecka” jest dofinansowane z programu „Bliżej Siebie”. Program ma na celu pozytywne wzmocnienie więzi rodziców/opiekunów z ich dziećmi, poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu i uczestniczenie w różnorodnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych.