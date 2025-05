Skorzystaj z bezpłatnego badania wzroku w Sosnowcu!

4 czerwca mieszkańcy Sosnowca będą mieli okazję, by bezpłatnie zbadać swój wzrok i skonsultować się ze specjalistą – bez kolejek, bez skierowania i bez formalności. Wszystko dzięki inicjatywie Fundacji Ziko dla Zdrowia, która rusza w ogólnopolską trasę z projektem OptoBus – Mobilny Gabinet Wzroku.

Mobilny Gabinet Wzroku rusza w ogólnopolską trasę

Mobilny Gabinet Wzroku Fundacji Ziko dla Zdrowia będzie w trasie od 2 do 24 czerwca 2025 roku, oferując bezpłatne badania wzroku w 11 miastach w Polsce.

W Sosnowcu Mobilny Gabinet Wzroku zaparkuje w środę 4 czerwca 2025 roku w godz. 10:00-18:00 na Placu0 Stulecia.Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Miasta Sosnowca.

Warto badać swój wzrok!

Aż 66% Polaków ma wadę lub chorobę wzroku, a ponad połowa skarży się na zmęczenie oczu – wynika z najnowszego ogólnopolskiego badania społecznego zrealizowanego przez Fundację Ziko dla Zdrowia. Jednocześnie tylko 19% osób bada wzrok raz w roku, a zaledwie 10% czuje się dobrze poinformowana w zakresie profilaktyki. Celem Fundacji Ziko dla Zdrowia jest to zmienić. Dlatego zespół Fundacji i wykwalifikowani optometryści ruszą w trasę, by profilaktyka była na wyciągnięcie ręki, a badania wzroku nie wymagały urlopu, skierowań ani czekania w kolejkach. Badania realizowane będą w Mobilnym Gabinecie Wzroku – nowoczesnym i komfortowym wnętrzu, które zapewnia wszystkie warunki profesjonalnego badania, a przy tym pozostaje przyjazne i dostępne dla każdego.

Badanie wzroku jest dostępne dla wszystkich powyżej 16. roku życia. Nie jest konieczne skierowanie ani wcześniejsza rejestracja. Na miejscu można liczyć na przyjazną rozmowę, krótkie badanie i informacje, które pomogą zadbać o wzrok.

Fundacja Ziko dla Zdrowia

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ziko dla Zdrowia – organizacja pożytku publicznego z Krakowa, która od lat prowadzi działania z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Fundacja znana jest m.in. z ogólnopolskiej akcji Mobilny Miesiąc Zdrowia, w ramach której w czerwonych autobusach i busach przeprowadzono tysiące badań w 50 miastach Polski. Tym razem Fundacja Ziko dla Zdrowia skupia się na profilaktyce chorób oczu. Wszystkie badania i konsultacje realizowane w ramach Mobilnego Gabinetu Wzroku są bezpłatne.

– Chcemy, aby mieszkańcy Sosnowca mogli spontanicznie, bez umawiania się i bez opłat, zadbać o swój wzrok. Wiemy, że wiele osób odkłada takie badani, a przecież wzrok to podstawa codziennego funkcjonowania. Coraz częściej zmagamy się z chorobami cywilizacyjnymi, które dotykają również oczu. Wczesna diagnostyka i profilaktyka wzroku mogą zapobiec wielu poważnym problemom. Czasem wystarczy tylko impuls – możliwość wejścia „z ulicy”, by zrobić coś dobrego dla siebie i swojego zdrowia. Taki właśnie cel przyświeca naszej akcji – mówią przedstawiciele Fundacji Ziko dla Zdrowia.

Za profesjonalną stronę badań odpowiada Ziko Optyk – partner strategiczny akcji, który nie tylko udostępnia nowoczesne urządzenia diagnostyczne oraz wykwalifikowanych optometrystów, ale przede wszystkim z zaangażowaniem wspiera ideę profilaktyki. Dla chętnych dostępna będzie również strefa ochrony przeciwsłonecznej – miejsce, w którym można dowiedzieć się więcej o całorocznej ochronie wzroku przed promieniowaniem UV i zapoznać się z propozycjami okularów przeciwsłonecznych.

Fundacja Ziko dla Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania wzroku wszystkich mieszkańców Sosnowca. Mobilny Gabinet Wzroku to nie tylko badania – to wydarzenie, które łączy troskę o zdrowie z edukacją i lokalną integracją. Nie przegap okazji, by zadbać o swój wzrok!