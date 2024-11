Manufaktura Świętego Mikołaja wraca do Sosnowca!

Plac przed Urzędem Miejskim oraz sam budynek UM zmienią się po raz kolejny w prawdziwą wioskę Mikołaja. To oznacza, że do Sosnowca wraca Manufaktura Świętego Mikołaja, a wraz z nią mnóstwo atrakcji.

– Manufaktura Świętego Mikołaja to już tradycja w naszym mieście. Widać po frekwencji i uśmiechach nie tylko dzieci, że warto ją organizować – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i dodaje, że atrakcje są bezpłatne, co również jest wyjątkowe.

Tradycyjnie już na parkingu przed urzędem staną dwie karuzele oraz kolejka elektryczna. Ponadto znajdzie się miejsce na kilkanaście namiotów, w których odbędą się warsztaty m.in. z tworzenia filcowych ozdób choinkowych, bombek, łańcuchów na choinkę, stroików świątecznych, a nawet... skarpetkowych bałwanków. Na scenie, ustawionej przed urzędem, dzieciaki zobaczą świąteczne przedstawienie „Fabryka św. Mikołaja”, a w atmosferę nadchodzących Świąt wprowadzi nas Basia Dratwińska wraz z zespołem, który zagra popularne utwory świąteczne, zimowe hity we własnych aranżacjach. Dodatkową atrakcją będzie przyjazd grupy motocyklowej „Moto Fan Sosnowiec” oraz Stowarzyszenie Dawcy Uśmiechu.

W budynku urzędu warsztaty świąteczne poprowadzą sosnowieckie jednostki kultury: Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Zagłębia, Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury. W sali sesyjnej, w której na co dzień obradują radni, Pan Korek Laboratorium zaprosi wszystkich na interaktywny pokaz eksperymentów. Będzie miał on miejsce o godz. 15.00, 16.00 i 17.00.

– Tak jak w latach ubiegłych, w trakcie Manufaktury dzieci będą mogły napisać list do św. Mikołaja. W tym roku zmieni się tylko ich formuła. Dzieci otrzymają formularz listu, wypełnią go, będą musiały odwiedzić co najmniej dwa stoiska warsztatowe, gdzie zdobędą pieczątki, a po tym zgłoszą się do stanowiska „Manufaktura św. Mikołaja” po odbiór upominków – dodaje prezydent Sosnowca.