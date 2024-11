W Sosnowcu powstanie nowoczesny SOR ze schronem i lądowiskiem dla helikopterów!

Powstanie nowoczesny SOR będący jednocześnie schronem z lądowiskiem dla helikopterów ratunkowych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Plan pionierskiej, trzeciej tego typu inwestycji w Polsce, z myślą o wyzwaniach przyszłości

Powstaje nowatorski projekt

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim powstają plany nowatorskiego w skali kraju projektu: powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z lądowiskiem dla helikopterów oraz nowoczesnym schronem. Inwestycja ta, opracowywana z udziałem ekspertów ds. bezpieczeństwa będzie po Warszawie (szpital MSWiA) i Łodzi trzecią w kraju. Ma stanowić odpowiedź nie tylko na potrzeby zdrowotne, ale również wymogi bezpieczeństwa wobec obecnych i przyszłych globalnych zagrożeń i kryzysów. Zarząd Szpitala opracował potrzebną dokumentację wraz z wizualizacjami obiektu i obecnie prowadzi rozmowy na temat finansowania i realizacji na szczeblu centralnym. Do przygotowania tej inwestycji Szpital zaangażował cenionych ekspertów ds. bezpieczeństwa z Akademii WSB i nie tylko.

W ubiegłym roku Sosnowiecki Szpital Miejski uruchomił Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym roku placówka dołączyła do Krajowej Sieci Onkologicznej, jednocześnie sukcesywnie rozwijając opiekę ginekologiczną m.in. poprzez uruchomienie Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej oraz tę adresowaną do najstarszych pacjentów: Oddział Geriatrii i ZOL. Teraz na tapet wzięto kolejną ważną inwestycję.

Ultranowoczesny SOR ze schronem

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym stolicy Zagłębia wydaje się naturalnym krokiem w rozwoju placówki. Zlokalizowanie SOR planowane jest na parterze nowego, młodszego i nieco „mniejszego brata” pawilonu bloku operacyjnego budynku, w przestrzeni przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewni on pełne wsparcie medyczne i szybki dostęp do niezbędnej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przestrzeń zostanie podzielona na strefy takie jak obszar resuscytacyjno-zabiegowy, intensywnej terapii, segregacji, konsultacji, a także obszar przeznaczony do terapii natychmiastowej i pełnego monitoringu pacjentów. Dzięki tym udogodnieniom szpital będzie gotowy do natychmiastowego podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych. W obszarze resuscytacyjno-zabiegowym (składającym się z dwustanowiskowych sal resuscytacyjnych) znajdować ma się wysokiej klasy sprzęt umożliwiający monitorowanie i podtrzymanie funkcji życiowych.

W projekcie uwzględniono także salę zabiegową do drobnych zabiegów chirurgicznych i salę opatrunków gipsowych. Przewiduje się także dwustanowiskową salę do intensywnej terapii, a także obszar obserwacji, który będzie się składał z sześciu stanowisk znajdujących się na wspólnej sali. Dzięki takiemu układowi poszczególnych pomieszczeń obsługa pacjentów przyjeżdżających karetkami oraz zgłaszających się samodzielnie będzie przebiegać sprawnie i efektywnie.

- W ciągu ostatnich lat Sosnowiecki Szpital Miejski konsekwentnie się rozwija, inwestując w nowoczesne rozwiązania. Budowa zupełnie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest doskonałą okazją do nadania mu drugiej funkcji – schronu dla pacjentów oraz personelu szpitala na wypadek wystąpienia zagrożenia. Powiązanie tych dwóch funkcji to nie tylko spełnienie współczesnych standardów medycznych, ale też odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby i wyzwania naszych czasów. To przedsięwzięcie wyróżnia to, że same pomieszczenia schronu będą na co dzień spełniały ważne, medyczne funkcje użytkowe, a w czasie zagrożenia może zostać do nich przeniesiona działalność medyczna w szerszym zakresie. Ta inwestycja jest zwieńczeniem działań, mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, komfortu i opieki zdrowotnej mieszkańcom naszego regionu. Sprawi również, że placówka dorówna swoją ofertą szpitalom powiatowym w podobnych do Sosnowca największych miastach – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Lądowisko dla helikopterów

Nieodłącznym elementem – wymaganym prawnie, który powinien posiadać każdy SOR, będzie wyniesione na dachu szpitala lądowisko dla helikopterów. Taka lokalizacja zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo z perspektywy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z analizy budowanych lądowisk wynika, że te wyniesione na dachy są najbezpieczniejsze i najwygodniejsze dla pilotów i sprzyjają również udzielaniu jak najszybszej pomocy pacjentom z zagrożeniem życia. Lądowisko zajmować będzie jedną kondygnację i umożliwi bezpośredni transport pacjentów w stanach nagłych na wybrane oddziały szpitala. Jego nowoczesna infrastruktura pozwoli na bezpieczne przyjęcie śmigłowców ratunkowych niezależnie od warunków pogodowych, co znacząco zwiększy dostępność do opieki ratującej życie.

- Sosnowiecki Szpital Miejski już od ponad 20 lat wykazuje aktywne podejście do potrzeb zdrowotnych mieszkańców, dynamicznie się rozwijając i wprowadzając różnego rodzaju innowacje. Przez lata placówka z sukcesem przechodziła przez różne etapy, w tym przez proces reorganizacji i restrukturyzacji, co tylko umocniło jej pozycję. Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem i schronem – to pionierska, jedna z pierwszych

w Polsce, takich koncepcji, uwzględniająca wymogi dzisiejszych czasów. To kolejny dowód odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców Sosnowca oraz okolicznych miejscowości. Prezentowane analizy potwierdzają realność i efektywność tych planów, które będziemy chcieli zrealizować. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak działać – zaznacza Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

Schron – wielofunkcyjność i odpowiedzialność wobec zagrożeń

Ochrona ludności stanowi jedną z podstawowych dziedzin działalności państwa w obszarze bezpieczeństwa, a jej celem jest m.in. ochrona życia i zdrowia ludzkiego zarówno w warunkach klęski żywiołowej, jak i w czasie wojny. By to osiągnąć, przewiduje się budowę obiektów zbiorowej ochrony o statusie schronu lub ukrycia, a także miejsc doraźnego schronienia. Wśród podmiotów realizujących te cele i zadania ochrony ludności znajdują się m.in. podmioty lecznicze, czyli szpitale. Stąd też decyzja o podjęciu działań mających na celu przygotowanie koncepcji budowy tak innowacyjnego obiektu zbiorowej ochrony w ramach budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki temu sosnowiecka placówka, jako jedna z trzech w Polsce (po Łodzi i szpitalu MSWiA w Warszawie) będzie dysponować takim rozwiązaniem. Współautorem tej nowatorskiej koncepcji jest prof. dr hab. Robert Socha – ekspert z zakresu bezpieczeństwa oraz pozostali konsultanci – dr Łukasz Czekaj oraz dr Grzegorz Matuszek. W schronie będzie znajdowała się m.in. centralna sterylizatornia czy sala audiowizualna, która w bardzo łatwy sposób będzie mogła zostać przekształcona w podziemny Blok Operacyjny. Schron w przypadku zagrożenia pomieści ok. 300-500 osób, co umożliwi ewakuację pacjentów i chorych, szczególnie z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz kadry medycznej szpitala.

- Dzięki budowie schronu, gotowego do pełnienia funkcji operacyjnych, Sosnowiec i Zagłębie zyskają tak cenne, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Będzie to obiekt o podwójnej funkcji, co umożliwi jego wykorzystanie zgodnie z potrzebami szpitala, gwarantując spełnienie funkcji budowli ochronnej. Zostanie on zaprojektowany w oparciu o posiadane doświadczenia w tym obszarze, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowoczesnych technologii, w tym AI. To przemyślana odpowiedź na rosnące wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w dynamicznie zmieniających się czasach oraz ważny punkt opieki w nagłych przypadkach, zapewniający zarówno ochronę pacjentom, jak i personelowi medycznemu. To rozwiązanie pionierskie, świadczące o najwyższym poziomie nowoczesności tego projektu – wyjaśnia współautor projektu schronu – prof. dr hab. Robert Socha, z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, Dyrektor Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Najwyższy poziom opieki medycznej w Sosnowcu

Sosnowiecki Szpital Miejski oferuje swoim pacjentom najwyższą jakość opieki medycznej na 13 oddziałach specjalistycznych, dysponując także jednym z najnowocześniejszych Bloków Operacyjnych w Polsce, kompleksowo wyposażonym laboratorium oraz szeregiem pracowni diagnostycznych. W placówce, w dwóch lokalizacjach na terenie Sosnowca (ul. Zegadłowicza oraz ul. Szpitalna) funkcjonuje także kilkanaście poradni specjalistycznych.

Za rozwojem działalności medycznej szpitala podąża rozwój infrastruktury z myślą o komforcie pacjentów oraz odwiedzających. W 2022 roku wybrukowano teren parkingu przed placówką, a także zreorganizowano przestrzeń holu przy wejściu. W 2023 r. otwarto jeden z najnowocześniejszych w kraju Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 6 stanowiskami kompleksowo wyposażonymi w respiratory, kardiomonitory czy pompy infuzyjne oraz inny sprzęt ratujący zdrowie i życie. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz ze schronem i lądowiskiem dla helikopterów to ogromna inwestycja, która będzie kluczowym elementem opieki medycznej w regionie, umożliwiająca szybki transport i przyjęcie pacjentów z trudno dostępnych obszarów. Dodatkowo umocni ona pozycję Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego jako nowoczesnej placówki zintegrowanej z najnowszymi osiągnięciami medycyny ratunkowej.