Mikołajkowe konkursy Mediateki: napisz opowiadanie lub list i wygraj nagrody!

Zagłębiowska Mediateka zaprasza Czytelników, a zarazem Mieszkańców Sosnowca, tych całkiem dużych i tych całkiem małych, do wzięcia udziału w świątecznych konkursach.

Na zwycięzców czekają upominki

Dorośli mogą wziąć w nich udział, pisząc swoje świąteczne opowiadanie i wrzucając je do specjalnie przygotowanej świątecznej skrzynki na listy, znajdującej się w Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0). Dzieci natomiast zachęcamy do napisania listu do Świętego Mikołaja, który wrzucić mogą do skrzynki z napisem „Poczta mikołajkowa”, znajdującej się również w Zagłębiowskiej Mediatece. Tuż przed świętami, wyłonieni oraz nagrodzeni zostaną zwycięzcy obu konkursów.

Czas trwania konkursów: 2-18 grudnia 2024 r. Szczegóły w regulaminach dostępnych na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.