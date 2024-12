W Sosnowcu przeprowadzono już ponad 50 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego!

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Barbary w Sosnowcu przeprowadzono już ponad 50 operacji z wykorzystaniem zaawansowanego technologicznie robota chirurgicznego.

W prezentacji nowoczesnego sprzętu uczestniczyli m.in. marszałek Wojciech Saługa, posłanka na Sejm RP Katarzyna Stachowicz, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Paweł Bańkowski i dyrektor placówki, Krzysztof Kowalik.

– Na tym przykładzie widzimy bardzo dobrze, w jaki sposób nowoczesne osiągnięcia technologiczne służą pacjentom. Warto pamiętać, że to chirurg operuje, ale dzięki tego typu urządzeniom jego praca jest bardziej precyzyjna i skuteczna. Dlatego dziękuję całemu zespołowi za to, że chce się rozwijać, szkolić i wdrażać nowoczesne rozwiązania, bo one nie tylko pomagają specjalistom w pracy, ale przede wszystkim ratują zdrowie i życie naszych mieszkańców – powiedział Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.