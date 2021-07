Sosnowiec wprowadza bon żłobkowy

Bon żłobkowy. Pod takim hasłem od stycznia 2022 roku miasto będzie przekazywało wsparcie finansowe do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach. Od nowego roku miasto zwiększy finanse na ten cel, co pozwoli na objęcie pomocą większej liczby dzieci. Zmieni się również sposób przekazywania pieniędzy.

Dotychczas dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla ok. 600 dzieci. W skali roku to 3,6 mln zł.

Od nowego roku kwota zostanie zwiększona do prawie 4,6 mln zł, co pozwoli dofinansowanie pobytu nawet 766 dzieci. Dotacja wypłacana będzie na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc. – To oznacza, że rodzice nie muszą martwić się i szukać niepublicznej placówki, która w konkursie otrzymała dofinansowanie. Można powiedzieć, że teraz dotacja będzie „szła” za dzieckiem – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.