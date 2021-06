Polski Bon Turystyczny - wciąż możesz go wykorzystać

Dużymi krokami zbliżają się wakacje, to dobry moment, by zaplanować wypoczynek dziecka i wykorzystać bon turystyczny. W województwie śląskim na 466 tys. bonów aktywowano ponad 201 tys., w całym kraju aktywowano 1,4 mln bonów na 4 mln przyznanych. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku.

Komu należy się Polski Bon Turystyczny?

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparciem dla rodzin, a także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku epidemii koronawirusa. Przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

– W naszym województwie aktywowano już 201 tysięcy bonów, co stanowi 43 procent z dostępnej puli. Całkowicie wykorzystano ponad 45 tysięcy. Łączna kwota wykorzystanych bonów, czyli tych, którymi rodzice z województwa śląskiego zapłacili za wypoczynek dziecka, przekroczyła 50 mln zł. To druga, po województwie mazowiecki (58 mln zł), najwyższa suma transakcji bezgotówkowych za pomocą bonu – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Przypomnijmy, że bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Korzystanie z bonu jest proste, wystarczy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS trzeba wybrać zakładkę – Ogólny, a następnie – Polski Bon Turystyczny. Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem.

Za co można zapłacić Polskim Bonem Turystycznym?

Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Mogą one też służyć do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami, przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty. Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

– Obecnie w województwie śląskim bonem można zapłacić u 1,5 tys. podmiotów, głównie u przedsiębiorców turystycznych, którzy świadczą usługi wypoczynkowe, rekreacyjne, sportowe i realizują imprezy turystyczne. Dotychczas w ponad tysiącu z nich rodzice skorzystali z tej formy płatności, a wartość tych usług wyniosła 21 mln złotych. W skali całego kraju liczba podmiotów, które zgłosiły chęć rozliczania się bonem to 22,1 tysiące – dodaje Beata Kopczyńska.

Bonem można płacić do końca marca 2022 r.

Nie znaczy to jednak, że do tego czasu trzeba skorzystać z noclegu czy imprezy. Nie ma przeszkód, by opłacić w ten sposób rezerwacje np. na pobyt w późniejszym terminie.

Dla wszystkich, którzy mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną całodobową infolinię pod numerem 22 11 22 111, a pytania można też zadawać pisząc na adres: bon@zus.pl.