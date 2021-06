Zadbaj o swoje serce! Weź udział w programie rehabilitacji kardiologicznej PoSłuchaj serca

Sosnowiecki magistrat zaprasza mieszkańców do bezpłatnego udziału w programie rehabilitacji kardiologicznej "PoSłuchaj serca".

- Chodzi przede wszystkim o zwiększenie dostępności do usług kardiologicznych i zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia - mówi Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.



Zadbaj o swoje serce!

Program adresowany jest do mieszkańców woj. śląskiego, kobiet w wieku od 40 do 59 r ż. oraz mężczyzn w wieku od 40 do 64 r ż., aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, posiadających rozpoznanie: dusznicy bolesnej, ostrego zawału serca, innych ostrych postaci choroby niedokrwiennej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca.

Ponadto warunkiem niezbędnym jest:

niekorzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej z powodu w/w jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (oświadczenie uczestnika),

brak przeciwskazań zdrowotnych do korzystania ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej w trybie ambulatoryjnym.

W programie uczestniczyć będą osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niewydolności serca lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu (okazanie przez uczestnika karty informacyjnej z leczenia szpitalnego) oraz osoby, u których zdiagnozowano jedną z wymienionych chorób układu krążenia, ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopia dokumentacji medycznej).

Kompleksowa rehabilitacja, świadczona przez Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła przy ulicy mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 obejmuje:

wizytę kwalifikującą do programu (konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG, badaniami laboratoryjnymi, echo serca, testem wysiłkowym),

poradę pielęgniarki/fizjoterapeuty,

cykl porad dietetycznych,

cykl porad psychologicznych

i kontrolną wizytę lekarską.

W ramach programu istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów dojazdu, niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, spełniających powyższe warunki Prezydent Miasta Sosnowca zaprasza do kontaktu z Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła przy ulicy mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 pod numerem telefonu 798 805 288.