Koszykarki MB Zagłębie rewanżu łatwo nie oddadzą

Trudne zadanie czeka koszykarki MB Zagłębie w meczu rewanżowym 1/16 finału Pucharu Europy. Sosnowiczanki przegrały z francuskim UFAB 49 w pierwszym starciu fazy pucharowej 60:86.

W fazie grupowej MB Zagłębie wygrało wszystkie mecze w EuroCup, ale w Sosnowcu doskonale zdawano sobie sprawę, że rywal z Agers będzie wymagającym rywalem. Zespół Jordiego Aragonesa do przerwy dotrzymywał jednak kroku rywalkom. Pierwszą kwartę Francuzki wygrały różnicą jednego punktu, a na przerwę oba zespoły schodziły przy prowadzeniu miejscowych 43:36.

Całe nieszczęście rozpoczęło się tuż po przerwie gdy w starciu z byłą zawodniczką Zagłębia, Quinn Urbaniak-Dornstauder urazu barku doznała Taylor Soule. Amerykanka opuściła parkiet na kilka minut i co prawda wróciła do gry, ale po niespełna dwóch minutach zeszła z boiska na dobre. Bez jednej z liderek zespół nie był w stanie nawiązać wyrównanej walki z Francuzkami.

– Zdawaliśmy sobie sprawę z tego z kim przyszło nam grać. Początek meczu dawał nadzieje na korzystny wynik przed rewanżem. Niestety kontuzja Soule plus słabsza postawa po przerwie zrobiły swoje. Drużyna popełniła kilkanaście strat, szwankowała skuteczność. Dopiero w trzeciej kwarcie oddaliśmy pierwszy celny rzut za trzy punkty. No cóż, takie spotkania także się zdarzają. Przed nami rewanż, w którym na pewno powalczymy. Rewanżu nie oddamy. To mogę obiecać – podkreśla Arkadiusz Baliński, prezes MB Zagłębie.