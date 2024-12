Szybsze i tańsze podróże pociągami Kolei Śląskich do Krakowa

Od 15 grudnia trzy z ośmiu pociągów Kolei Śląskich dziennie obsługują wszystkie przystanki na trasie Katowice – Kraków, a pozostałe pięć pojedzie jako przyspieszony “Gibki Cug” z prędkością do 160 km/h. Przejazd wszystkimi będzie możliwy w ramach specjalnej “Taryfa Krakowskiej”.

Cena jednorazowego biletu z Katowic do Krakowa Głównego w ofercie standardowej to 25,60 zł. W “Taryfie Krakowskiej” ten sam przejazd kosztuje 19,50 zł. Na jeszcze większe oszczędności mogą liczyć pasażerowie korzystający z biletów miesięcznych – w portfelach zatrzymują aż 146,40 zł. I to bez ulg ustawowych! Studenci do 26. roku życia korzystający z “Taryfy Krakowskiej” za jeden przejazd między Katowicami a Krakowem zapłacą 9,55 zł, a za bilet miesięczny 144,55 zł.

Nowe przystanki i Gibki Cug

W połowie grudnia pociągi Kolei Śląskich, które dotąd dojeżdżały do stacji Kraków Główny wydłużą bieg do Krakowa Płaszowa, po drodze obsługując także przystanki Kraków Grzegórzki i Kraków Zabłocie. Pięć z ośmiu kursujących na trasie składów na wybranych odcinkach zwiększy prędkość ze 120 km/h do 160 km/h – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.

Pozostałe trzy z ośmiu pociągów kursujących na linii S3 będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach na trasie, obsługując przy okazji kolejny nowy przystanek – Sosnowiec Jęzor Południowy.

Wygodny zakup biletów

Bilety na wszystkie podróże z Kolejami Śląskimi można kupić w kanałach online, kasach biletowych i biletomatach. Szczegóły “Taryfy Krakowskiej” dostępne są na stronie www.kolejeslaskie.pl w zakładce “Dla podróżnych”.