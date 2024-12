Metrorower: pierwszy milion wypożyczeń. Najwięcej odnotowano m.in. w Sosnowcu!

Do 1 marca na ulicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dostępnych będzie ok. 3500 rowerów, a więc połowa tego, co mieszkańcy GZM mają do dyspozycji w sezonie letnim. W 2024 r. użytkownicy wypożyczyli rowery dokładnie 1 006 989 razy, pokonując łączny dystans ponad 3,74 mln kilometrów i spędzając w siodełku ponad 27 mln minut.

Metrorower podsumowuje wyniki za sezon 2024

Najwięcej wypożyczeń w ramach metropolii odnotowanych zostało w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie i Sosnowcu, jednak we wszystkich z 31 gmin uczestniczących w projekcie odnotowanych zostały setki wypożyczeń, partycypujące w sukcesie pierwszego sezonu rowerowego w GZM.

- Pierwszy sezon funkcjonowania systemu podsumowujemy z dużą satysfakcją – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – W zaledwie kilka miesięcy Metrorower stał się ważnym elementem naszej mobilności. Jest on dla nas czymś więcej niż tylko narzędziem ułatwiającym przemieszczanie się, tworzymy go również myślą o środowisku i przyjaznej przestrzeni miejskiej. Pierwszy milion wypożyczeń pokazuje, że użytkownicy Metroroweru chętnie z niego korzystają – dodaje.

System, z którego skorzystało już ponad 145 tys. zarejestrowanych użytkowników, został uruchomiony w lutym 2024 roku. Jest to największy w Polsce i trzeci w Europie system miejskich wypożyczalni rowerów. Jako jedyny w Polsce jest w pełni zintegrowany z systemem transportu publicznego, działającego pod matką Transport GZM. Każdy posiadacz biletu średnio- i długookresowego może korzystać z rowerów przez godzinę dziennie bez dodatkowych opłat, z czego skorzystało ponad 10 proc. użytkowników.

Średni czas jednego przejazdu w tym roku wyniósł 28 minut, a średnia długość przejechanego dystansu wyniosła 3,9 kilometra. To oraz fakt, że największą popularnością cieszą się stacje wypożyczania zlokalizowane przy dworcach kolejowych i centrach przesiadkowych pokazuje, że mieszkańcy GZM częściej używają Metroroweru do celów transportowych, a nie rekreacyjnych, zwłaszcza do pokonania tzw. pierwszej i ostatniej mili.

Czas na sezon zimowy

Wraz z zakończeniem letniego sezonu rowerowego z ulic większości polskich miast znikają rowery publiczne. Metrorower będzie jednak nadal dostępny również zimą. Do dyspozycji użytkowników na ulicach zostaje ponad 3500 rowerów. Tylko w dniach 1-16 grudnia jednoślady systemu Metrorower zostały wypożyczone ponad 16 tys. razy.

- Całoroczny charakter Metroroweru to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i dynamicznie zmieniające się nawyki komunikacyjne. Praktykowaliśmy takie podejście m.in. we Wrocławiu, jednym z naszych flagowych projektów. W okresie grudzień-styczeń system wykręcał średnio kilkadziesiąt tysięcy wypożyczeń i podobny potencjał widzimy w GZM. To dowód na to, że miejski rower publiczny już stał się stałym elementem życia w polskich miastach – podkreśla Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Nextbike. - Analizując dane widzimy, że Metrorower już jest jednym z czołowych europejskich systemów. Tylko w ciągu jednego roku system znalazł się w pierwszej 20. Najpopularniejszych systemów Nextbike w Europie. System ponadto zdobył wyróżnienie w kategorii Mobility Award podczas prestiżowego Smart City Expo World Congress w Barcelonie. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych innowacjom i rozwiązaniom smart w miastach i to wyraźnie podkreśla rangę sukcesu śląsko-zagłębiowskiego systemu – dodaje.

Jak wynika z ankiety Nextbike, Metrorower nie jest tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu – zaledwie 1 na 3 ankietowanych deklaruje wykorzystywanie go wyłącznie do rekreacji. Ponad 58% użytkowników używa roweru w codziennych podróżach, takich jak dojazdy do pracy lub szkoły, do węzłów komunikacyjnych czy lokalnych sklepów i usług. Metrorower nie tylko wspiera codzienną mobilność, ale także uzupełnia infrastrukturę transportową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wprowadzając rower jako kluczowy środek transportu miejskiego, dostępny przez cały rok.