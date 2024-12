Od soboty Kolejami Śląskimi do Zwardonia bez przesiadek na autobusy

Zakończyły się prace torowe realizowane przez PKP PLK na odcinku Wilkowice Bystra – Zwardoń.

Od soboty, 14 grudnia ruch pociągów Kolei Śląskich na linii S5 będzie odbywał się bez przesiadki do autobusów zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), która obowiązywała od 12 listopada. Zakończenie prac modernizacyjnych na tym odcinku nie oznacza jednak braku innych utrudnień na linii łączącej Zwardoń z Katowicami.

Skala ich oddziaływania będzie jednak znacznie mniejsza. ZKA będzie obowiązywać w przypadku dwóch wieczornych pociągów w dniach od 16 do 20 grudnia 2024 roku oraz od 7 stycznia do 7 marca 2025 roku w dni robocze i będzie uruchamiana na trasie z Katowic do Zwardonia na odcinku z Tychów do Czechowic-Dziedzic oraz na trasie w kierunku Katowic na odcinku Czechowice Dziedzice – Katowice.

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy kursowania pociągów i ZKA są dostępne w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie: www.kolejeslaskie.pl.

