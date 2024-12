Teatr Zagłębia na festiwalowej trasie

Najważniejszy festiwal teatralny, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w Krakowie, jego „młodsza siostra”, czyli Mała Boska Komedia, a potem festiwale w Cieszynie, Chorzowie, Warszawie, Tychach to miejsca tegorocznych festiwali, na które został zaproszony Teatr Zagłębia.

Teatr Zagłębia ma za sobą pracowity okres

Na scenie Małej Boskiej Komedii, sosnowiecki teatr zaprezentował festiwalowym widzom „Tajemniczy ogród” w reżyserii Justyny Sobczyk (którego premiera miała miejsce w ramach 13. Festiwalu Muzyki Współczesnej dla dzieci Mała Warszawska Jesień). Jury Festiwalu uznało go za jeden z pięciu najbardziej inspirujących spektakli Małej Boskiej Komedii 2024. Potem można było oglądać go w Cieszynie na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic, w warszawskim Teatrze Lalka na 28. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ (19-20 października br.) oraz w Teatrze Małym w Tychach na 50. Tyskich Spotkaniach Teatralnych.

W ramach BLISKIE/DALEKIE. Festiwal X-lecia Teatru im. Stefana Batorego festiwalowej widowni został zaprezentowany spektakl – „Czuję do Ciebie miętę”. Spektakl, pod reżyserską opieką dyrektora artystycznego sosnowieckiej sceny, Jacka Jabrzyka, powstał w 2021 roku w ramach rezydencji artystycznej organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przy współpracy Teatru Zagłębia. Warto przypomnieć, że gdy pod koniec 2022 roku spektakl „Czuję do Ciebie miętę” pojawił się na krakowskim festiwalu Boska Komedia, obecny na nim amerykański krytyk teatralny Peter Marks odnotował ten fakt na łamach amerykańskiego dziennika „The Washington Post”. I to w tym dzienniku, w styczniu 2023 r. w „The Washington Post”, ukazał się jego artykuł „Theaer at the edge of war: Laughs, brutal truths and a Zelensky spoof” („Teatr na skraju wojny: śmiech, brutalna prawda i parodia Zełenskiego”), w którym można przeczytać m.in., że „(...) aktorzy i reżyserzy z Ukrainy, spośród około 3,5 miliona Ukraińców, którzy przenieśli się do Polski, współtworzą polski krajobraz teatralny. Trzy późne zgłoszenia na festiwal to sztuki o wojnie opracowane i wystawiane przez Ukraińców. Tutaj stale obecne jest przeświadczenie, że przesłanie jest nieskończenie ważniejsze niż zwykła forma. Tak było z pewnością w przypadku „Czuję do ciebie miętę”, sztuki dwóch ukraińskich aktorek, które uciekły ze zniszczonej wschodniej Ukrainy i schroniły się w Sosnowcu na południu Polski. Tytuł, zaczerpnięty z idiomu potocznego języka, ujawnia to, co aktorki starają się przedstawić, historię ich pełnego miłości i rywalizacji związku, który tworzą w czasie, gdy ich ojczyzna upada. Fotomontaż ze zbombardowanych ukraińskich miasteczek pojawia się na ekranie przez cały 90-minutowy spektakl, którego kulminacją jest bolesna scena zagrana w języku angielskim, podczas której jedna z nich traci panowanie nad sobą, wykrzykując: Dlaczego ludzie umierają?! Dlaczego ludzie umierają?! – krzyczy. Po co umierać?! Dlaczego mam umrzeć?! Po co umierać?! (...) Spektakl jest surowy, nieuchwytny, wciągający, ale głęboko poruszający, stworzony instynktownie nie tylko z doświadczeń twórców, ale i ich wyobrażeń o tym, co dzieje się za naszą granicą.”

Podczas tegorocznej edycji najważniejszego teatralnego festiwalu Boska Komedia zaprezentowanych zostało ponad dwadzieścia starannie wybranych spektakli, w tym produkcje z Polski i przedstawienia zagraniczne. Wśród nich „Persona. Ciało Bożeny” duetu Jędrzej Piaskowski Hubert Sulima z Teatru Zagłębia.