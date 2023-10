Kolejny Zagłębiowski Czwartek w Muzeum Schoena. Prelekcja dr Mirosława Węckiego

Zagłębiowska Mediateka, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego oraz Pałac Schoena-Muzeum w Sosnowcu zapraszają na drugi w tym sezonie Zagłębiowski Czwartek.

Pałac Schoena z nowym spotkaniem

Już 12 października 2023 o godz. 17.00 w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12) dr Mirosław Węcki z Uniwersytetu Śląskiego przedstawi kulisy akcji „ORDERBERG”. Wstęp wolny.

Akcja „Orderberg” została wymierzona w polskie podziemie lewicowe na terenie powiatów będzińskiego i sosnowieckiego oraz chrzanowskiego. Przeprowadzono ją w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w kilkunastu miejscowościach. Aresztowania objęły około 750 Polaków, w tym całe rodziny, łącznie z małymi dziećmi. Osoby dorosłe trafiły do obozów koncentracyjnych – głównie KL Auschwitz. Dzieci skierowano natomiast do tzw. Polenlagrów, skąd w sierpniu 1944 r. wysłano je do obozu karnego w Potulicach koło Bydgoszczy.