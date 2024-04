Familijne Pokazy Filmowe w sosnowieckiej Mediatece

Już 11 maja o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy.

Pokaz filmowy w Mediatece

Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie pełna humoru bajka o tym, że zawsze warto próbować, nawet jeśli nie zawsze udaje się za pierwszym razem. Wstęp wolny.

Nudzi Ci się? Nie wiesz, co zrobić z sobotnim przedpołudniem? Nie masz ochoty na kolejne telewizyjne powtórki? Na myśl o sprzątaniu mieszkania dostajesz drgawek? Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ma na to lekarstwo! Bierz rodzinkę i szoruj do Mediateki!

Familijne Pokazy Filmowe to cykliczna impreza obejmująca comiesięczne seanse adresowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. W repertuarze przewidziane są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji, odpowiednie dla widzów w każdym wieku, dzięki czemu nasze seanse mają charakter iście familijny. Wstęp na pokazy jest jak zawsze bezpłatny.

Gdzie można sprawdzić tytuł filmu (tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej)?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).



Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).



Poprzez kliknięcie w napis „TYTUŁ FILMU” zamieszczony w artykule reklamującym seans na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!



Poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na plakatach.

11 maja 2024 – Bracia Tim i Ted są już dorośli, a ich drogi życiowe się rozeszły, przez co prawie nie utrzymują kontaktu. Pierwszy ma rodzinę i cały czas poświęca żonie i dzieciom. Drugi odnosi sukcesy w biznesie i jest niesamowicie bogaty. Pewnego dnia okazuje się, że młodsza córka Tima, Tina (agentka pewnej tajemniczej korporacji) otrzymuje zadanie, by zinfiltrować nową szkołę, do której chodzi jej siostra Tabitha. Dzieją się tam bowiem podejrzane rzeczy.