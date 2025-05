"Mama pełna Mocy" – wyjątkowe spotkanie dla mam dzieci z niepełnosprawnościami w Sosnowcu

W środę 21 maja w Sosnowcu odbędzie się wydarzenie „Mama pełna Mocy” – spotkanie dla mam dzieci z niepełnosprawnościami. W programie prelekcje, konsultacje i warsztaty w przyjaznej atmosferze.

"Mama pełna Mocy"

Sosnowiecki Szpital Miejski zaprasza na wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Matki – „Mama pełna Mocy”, które odbędzie się 21 maja w godz. 10:00–13:00 w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu. To spotkanie dedykowane mamom dzieci z niepełnosprawnościami, które każdego dnia z niezwykłą siłą i determinacją wspierają swoje dzieci.

Wsparcie i integracja dla mam w Sosnowcu

W wydarzeniu wezmą udział m.in. Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego oraz Anna Jedynak-Rykała, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń pełną zrozumienia, gdzie kobiety będą mogły zdobyć wiedzę, porozmawiać z ekspertami oraz wymienić się doświadczeniami.

Według danych, w Polsce żyje ponad 3 miliony osób z potwierdzoną niepełnosprawnością, a ich rzeczywista liczba może sięgać nawet 7 milionów. W wielu przypadkach to właśnie mama jest głównym opiekunem i wsparciem.

Prelekcje, warsztaty i konsultacje w Sosnowcu

W programie zaplanowano prelekcje specjalistów z zakresu zdrowia, rehabilitacji, dietetyki, a także warsztaty z udziałem trenerki jogi i pilatesu, konsultacje z wizażystką, dietetykiem oraz fundacjami wspierającymi rodziny.

To nie tylko okazja do zdobycia cennych informacji, ale też do odpoczynku i zadbania o siebie – co w codziennej opiece nad dzieckiem bywa szczególnie trudne.

Sosnowiec wspiera mamy – dołącz do wydarzenia!

Sosnowiec pokazuje, że potrafi wspierać swoje mieszkanki – zwłaszcza te, które codziennie stają przed ogromnymi wyzwaniami. „Mama pełna Mocy” to nie tylko spotkanie – to wyraz szacunku i solidarności.

Znasz mamę, której to wydarzenie mogłoby pomóc? Udostępnij jej ten artykuł! A po wydarzeniu koniecznie wróć na sosnowiecki.pl, by przeczytać relację i podzielić się swoją opinią w komentarzach!