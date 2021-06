Działania "Bezpieczny Pieszy" ze wsparciem z powietrza

W miniony piątek 28 maja policjanci sosnowieckiej drogówki przeprowadzili kolejne działania „Bezpieczny pieszy”. Te cyklicznie prowadzone przez mundurowych działania tym razem otrzymały nietypowe wsparcie - z powietrza. Wykorzystany do nich został bezzałogowy statek powietrzny. Efekt to 21 ujawnionych wykroczeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pieszych.

Bezzałogowe statki powietrzne policji są wyposażone w kamerę ze stabilizowaną głowicą optoelektroniczną z zoomem optycznym i cyfrowym. Pozwala to w ramach codziennej służby na rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego, a tym samym na ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym między innymi wyprzedzania na skrzyżowaniu, na przejściu dla pieszych, niestosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na wyposażenie w kamerę i pozycjonowanie w przestrzeni mogą również służyć do wykonywania zdjęć sytuacyjnych na miejscu zdarzenia drogowego.

W trakcie działań “Bezpieczny pieszy” przeprowadzonych w miniony piątek ujawniono 21 wykroczeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Zostały one zarejestrowane z powietrza, kamerą zainstalowaną na dronie. Można się spodziewać, że nie jest to ostatni raz, kiedy na terenie naszego miasta policjanci korzystają z tego nietypowego wsparcia.