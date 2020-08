Działania Bezpieczny Pieszy ponownie na ulicach Sosnowca

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W miniony piątek sosnowieccy policjanci prowadzili działania pod nazwą „BEZPIECZNY PIESZY”. Głównym założeniem działań było bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi wręczali kontrolowanym elementy odblaskowe.

Uświadamianie, pouczanie, a w niektórych, rzadkich wypadkach karanie mandatami, to sposoby wpłynięcia na świadomość uczestników ruchu drogowego. W miniony piątek w Sosnowcu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zwracali szczególną uwagę na zachowanie pieszych. Do najczęściej popełnianych przez mieszkańców naszego miasta wykroczeń zaliczono przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz pokonywanie przejść na czerwonym świetle.

Policja apeluje do świadomości pieszych i prosimy o rozwagę na drodze.

Bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię w miejscu niedozwolonym, w którym kierowcy w żaden sposób nie są przygotowani na obecność pieszego na drodze to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych i tragicznych skutków dla nierozważnego pieszego. Zważywszy ilość potrąceń pieszych, do jakich doszło w ostatnim czasie działania tego typu będą systematycznie wznawiane. Istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych jest to, aby był on widoczny. Dlatego właśnie policjanci wręczali kontrolowanym pieszym odblaskowe gadżety. Noszenie odblasków nawet w mieście znacząco podnosi poziom naszego bezpieczeństwa. PAMIĘTAJMY O ODBLASKACH ! Nośmy je na co dzień.