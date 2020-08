Adam Małysz komentuje niebezpieczne sytuacje drogowe

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Prezentujemy kolejny materiał filmowy z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”.

Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentuje Adam Małysz - jeden z najbardziej utytułowanych w historii polskiego sportu skoczek narciarski, a obecnie kierowca rajdowy. Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”- to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe.

Niebezpieczne zachowania na drodze komentuje tym razem doskonale wszystkim znany, czterokrotny zwycięzca Pucharu Świata w skokach narciarskich Adam Małysz. Były skoczek ma także na swoim koncie m.in. cztery medale olimpijskie i sześć mistrzostw świata. Obecnie Adam Małysz realizuje się jako kierowca rajdowy, dlatego tematyka bezpieczeństwa na drodze jest mu szczególnie bliska. W swoich słowach podkreśla jak ryzykownym manewrem jest wyprzedzanie w miejscu do tego zabronionym, piętnując tego typu „wybryki” zwłaszcza na terenie obszaru zabudowanego, z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się pieszych i rowerzystów.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.