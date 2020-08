Sosnowieccy policjanci zabezpieczali etap 77.Tour de Pologne

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W środę sosnowieccy policjanci, przy wsparciu mundurowych z innych jednostek oraz Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, zabezpieczali jeden z etapów 77. Tour de Pologne. Na całej trasie przejazdu obejmującej ulice naszego miasta dbali o to, by uczestnicy i publiczność śledząca zmagania kolarzy byli bezpieczni. Mundurowi zadbali również o to, by dotkliwość spowodowana wyłączeniem ruchu w niektórych miejscach, była jak najmniejsza.

Peleton wjechał do Sosnowca od strony Strzemieszyc

Kolarze przejechali ulicami: Bobrek - Jankego - Metalową - Maczkowską - Wileńską - Hubala-Dobrzańskiego - 11 listopada - Rydza-Śmigłego - Braci Mieroszewskich - Blachnickiego - 3 maja - Piłsudskiego – Baczyńskiego, a następnie udali się przez Katowice w kierunku Siemianowic. W sumie w Sosnowcu kolarze pokonali 22 kilometry trasy wyścigu.

Już od godziny 14.00 policjanci byli w pełnej gotowości kolejno obejmując wyznaczone im posterunki. Stopniowe wyłączanie z ruchu kolejnych partii ulic rozpoczęło się tuż po godz 15.00. Kolarze wjechali do Sosnowca około godziny 16.30, a opuścili teren naszego miasta około godz. 17.00. W zabezpieczeniu sosnowieckiego odcinka brało udział łącznie 140 policjantów. Sosnowieckich mundurowych wsparli koledzy z ościennych jednostek.

W czasie przejazdu peletonu poruszanie się po mieście w rejonie trasy przejazdu kolarzy było utrudnione, jednak kierowcy podeszli do wydarzenia z dużą wyrozumiałością. Zarówno oni, jak i mieszkańcy obserwujący sportowe zmagania stosowali się do poleceń służb obsługujących wydarzenie, a podczas przejazdu kolarzy nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia porządku czy też zdarzenia drogowego spowodowanego utrudnieniami w ruchu