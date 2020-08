JestAkcja z policyjnymi minerami-pirotechnikami. Zobacz materiał filmowy

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Policyjni minerzy-pirotechnicy to funkcjonariusze, którzy przeszli selekcję do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, a następnie odbyli staż przygotowawczy i dodatkowe szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Na co dzień pełnią służbę w jednej z 16 jednostek kontrterrorytycznych w Polsce. Dziś zabierzemy Cię na jedną z akcji wraz z funkcjonariuszami SPKP w Warszawie, podczas której dzięki technologii video 360 VR poczujesz się jak prawdziwy miner-pirotechnik, założysz kombinezon podchodzeniowy i przekonasz się, jak wygląda specyfika tej owianej tajemnicą służby.

Działają bez blasku fleszy

Wśród sprzętu, który mają do dyspozycji, są przede wszystkim kombinezony antyodłamkowe, które chronią ich przed skutkami ewentualnych eksplozji. Waga kombinezonu to ponad 50 kilogramów i aby go założyć, potrzebna jest pomoc kolegów z zespołu. Zgrany zespół to podstawa. Dodatkowo, aby nieco ulżyć użytkownikom takich kombinezonów, wyposażono je w klimatyzację. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza podczas działań latem.

Zanim jednak ubrany w kombinezon funkcjonariusz podejmie ładunek za pomocą manipulatora (teleskopowy wysięgnik zakończony chwytakiem), podejrzany przedmiot jest prześwietlany za pomocą przenośnych urządzeń rentgenowskich.

Natomiast jeśli wymaga tego sytuacja, zamiast minera-pirotechnika do akcji może wkroczyć zdalnie sterowany robot. Maszyna wyposażona w kołowo-gąsienicowe podwozie może poruszać się m.in. na piasku i schodach. Oczami operatora-robota są kamery zamontowane na maszynie, z których obraz wyświetlany jest na ekranie przenośnego pulpitu sterującego.

Ważnym elementem służby minerów-pirotechników jest także beczka do transportu ładunków wybuchowych i działko strzelające wodą.

Tajemniczy świat widziany oczyma policyjnych minerów-pirotechników możesz poznać także Ty, oglądając najnowszy film, zrealizowany dzięki współpracy Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP i firmy www.vr360.pl. Podobnie jak poprzednie z serii #JestAkcja, wykonany został w technologii video 360, która pozwala na rejestrowanie rzeczywistości w pełnej sferze, czyli to Ty sam decydujesz, w którą stronę popatrzysz, a dzięki okularom VR dodatkowe, niepowtarzalne wrażenia stają się również Twoim udziałem. Tym razem bierzesz udział w działaniach wspólnie z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Gotowy na akcję? Zaczynamy!

Już za tydzień zabierzemy Cię na kolejną wyjątkową akcję, jak zwykle nie uprzedzamy faktów, więc szczegółów jeszcze teraz Ci nie zdradzimy. Śledź więc uważnie nasze profile w mediach społecznościowych i nie daj się zaskoczyć. Weź udział w policyjnej akcji i podziel się wrażeniami w komentarzach pod kolejnymi filmikami. Napisz koniecznie, w jakich jeszcze akcjach chciałbyś wziąć udział wirtualnie razem z nami. Nie zapomnij dodać hasztag #JestAkcja. Daj się ponieść tej niepowtarzalnej, policyjnej przygodzie. Skoro nie możemy spotkać się na żywo, to spotkajmy się w wirtualnej rzeczywistości.