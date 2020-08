JestAkcja z policyjnym Black Hawkiem

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Policyjne śmigłowce Black Hawk wzbudzają zainteresowanie nie tylko pasjonatów lotnictwa.

Świat widziany oczyma policyjnych pilotów z odległości kilkuset metrów nad ziemią wygląda zupełnie inaczej. Teraz także Ty możesz się o tym przekonać oglądając najnowszy film, zrealizowany dzięki współpracy Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP i firmy vr360.pl. Podobnie jak poprzednie z serii #JestAkcja, wykonany został w technologii video 360, która pozwala na rejestrowanie rzeczywistości w pełnej sferze, czyli to Ty sam decydujesz, w którą stronę popatrzysz, a dzięki okularom VR dodatkowe, niepowtarzalne wrażenia stają się również Twoim udziałem. Tym razem bierzesz udział w locie treningowym personelu lotniczego Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji nad Warszawą.

Policyjne śmigłowce Black Hawk to prawdziwy przełom w policyjnym lotnictwie. Na całym świecie fabryki opuściło dotychczas ponad 3 tys. egzemplarzy S-70i Black Hawk, które latają w 31 państwach. Model ten powstał na potrzeby armii amerykańskiej, ale sprawdza się także jako śmigłowiec poszukiwawczy i ratowniczy. Wykorzystywany jest także w policyjnych zadaniach pościgowo-blokadowych, transportowych, desantowych, obserwacyjno-rozpoznawczych, szkoleniowo-treningowych.

Dwie takie maszyny stacjonują w Warszawie, na pokład jednej z nich zabierze Cię załoga w składzie:

mł. insp. Pilot Marcin Gwizdowski, Szef Szkolenia Lotniczego Lotnictwa Policji, ZLP GSP KGP,

podkom. Pilot Adrian Stefanowski, starszy pilot Wydziału Operacji Lotniczych, ZLP GSP KGP,

asp. szt. Jan Paszko, Crew Chief,

asp. szt. Przemysław Jezutek, Crew Chief.

Startujesz z głównej bazy Lotnictwa Policji zlokalizowanej na warszawskich Babicach, skąd rozpoczyna się większość policyjnych lotów. To tu, na lotnisku Warszawa-Babice, mieści się Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, który sprawuje też merytoryczny nadzór nad Sekcjami Lotnictwa Policji usytuowanymi przy Komendach Wojewódzkich Policji w: Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Chcesz znać parametry techniczne śmigłowca, który zabierze Cię w wirtualny lot nad Warszawą z policyjnymi pilotami? Oto podstawowe dane:

Śmigłowiec S-70i Black Hawk

Średnica wirnika nośnego – 16,36 m

Długość z pracującym wirnikiem – 19,76 m

Napęd – 2 silniki turbinowe T-700-GE-701D

Maksymalna moc – 2.000 KM / 1,471 kW

Maksymalna masa startowa – 9.979 kg

Maksymalna prędkość przelotowa – 296 km/h

Zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa – 578 km

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać pilotem?

Oprócz warunków, które musi spełnić każdy kandydat na policjanta, ubiegający się o stanowisko pilota niezbędne są dodatkowo kwalifikacje zawodowe, m.in.: odpowiednia liczba wylatanych godzin, uprawnienia pilota śmigłowcowego wojskowego do wykonywania lotów VFR w dzień i VFR w nocy – potwierdzone wpisami w książce pilota i licencjach lub licencja pilota śmigłowcowego zawodowego – minimum CPL(H) z uprawnieniami do wykonywania lotów VFR w dzień i VFR w nocy – potwierdzone wpisami w książce pilota i licencjach, ważne lub wygasłe uprawnienia do wykonywania lotów w charakterze dowódcy śmigłowca na jednym z typów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie policyjnym.

