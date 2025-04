Przed nami kwietniowe “Planszówki w Mediatece”

To idealny moment, by zacząć zastanawiać się, w jaką planszówkę ma się ochotę zagrać w weekend. Nie trzeba się jednak martwić o miejsce – Zagłębiowska Mediateka to jedyna słuszna odpowiedź. A z kim grać? To także łatwe. Oprócz znajomych, zawsze można liczyć na Stowarzyszenie Trzy Plansze oraz innych pasjonatów gier.

Spotkanie miłośników planszówek

Już 12 kwietnia 2025, w godzinach od 12.00 do 20.00, w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, będzie można spotkać innych miłośników planszówek i spróbować swoich sił przy szerokim wachlarzu tytułów – od tych najprostszych po naprawdę skomplikowane. A jeśli pytanie “w co grać?” wciąż będzie bez odpowiedzi, to nic straconego! Na miejscu będzie okazja, by poznać nowe gry, a zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie wytłumaczy zasady. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych.