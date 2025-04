W sosnowieckim żłobku są jeszcze wolne miejsca!

Zastanawiasz się nad zapisaniem dziecka do żłobka? Odwiedź oddziały Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu przy ul. Suchej 23 (Pogoń) oraz Skwerowej 21 (Maczki).

Miejsca w żłobku dla najmłodszych sosnowiczan

Osobiście można przekonać się, jak wyglądają i funkcjonują placówki. W obu oddziałach są jeszcze miejsca dla najmłodszych sosnowiczan. System całorocznego elektronicznego naboru jest dostępny do 30 maja do godz. 14.30. W dniach od 30.05.2025r.od godziny 14:30 do 13.06.2025r. do godziny 14:00 dostęp do systemu elektronicznego naboru zostanie zablokowany. Na podstawie danych z dnia 30.05.2025r. godz.14:30 Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu przygotuje listę dzieci przyjętych od 01.09.2025 r.