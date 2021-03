Działania "Bezpieczny Pieszy" ponownie na ulicach sosnowca

Sosnowieccy policjanci prowadzą dzisiaj na ulicach miasta kolejne działania Bezpieczny Pieszy. Obserwują nie tylko zachowanie pieszych, ale również to, jak traktują ich kierowcy. Nie we wszystkich przypadkach niestety to zachowanie jest prawidłowe.

W działaniach biorą udział policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Zwracają uwagę nie tylko na zachowanie pieszych, ale również na zachowanie kierowców w obrębie przejść dla pieszych. Badają także prędkość auta w pobliżu przejść. Policjanci poza planowymi działaniami codziennie dużą wagę przykładają do wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem pieszych. Wypadki właśnie z ich udziałem są zwykle najbardziej tragiczne w skutkach. Dlatego napotkanym pieszym mundurowi wręczają odblaski i ulotki o bezpieczeństwie pieszych.