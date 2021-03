Uczeń z Sosnowca mistrzem Polski w szyciu!

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Szyciu, organizowane po raz ósmy przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru z Krakowa, zostały rozstrzygnięte! Niestety w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, tym razem nie było możliwości zorganizowania rywalizacji międzynarodowej i nie mogli wziąć w niej udziału uczniowie z zagranicy.

Zadania krawieckie postawione przez jury najlepiej wykonał Konrad Przybysławski, uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Sosnowca, które otrzymało również nagrodę dla najlepszej szkoły. Nagrody w konkursie ufundowały: SAPU, Husqvarna oraz Fabryka Nici Ariadna.

Co roku, dzięki inicjatywie SAPU, do Krakowa przyjeżdżają uczniowie szkół odzieżowych z Polski i sąsiednich krajów. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Szyciu to szansa na zaprezentowanie wysokich umiejętności krawieckich. W ten sposób Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru oraz jej partnerzy - wspierają rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce i młodych talentów mody. W wydarzeniu brali udział od wielu lat również uczestnicy z Czech, Słowacji czy Ukrainy. W 2015 roku zwyciężył nawet Borys Kral z SUS Trencin ze Słowacji.

Uczestnicy Mistrzostw otrzymali zadanie od wykładowców Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. W ustalonym czasie mieli uszyć sukienkę według własnego, przygotowanego wcześniej pomysłu. W swoich ocenach Jury brało pod uwagę takie aspekty jak m.in. jakość odszycia, zastosowanie odpowiednich zabiegów technologicznych do wybranego wzoru czy dopasowanie materiału do wybranej formy odzieżowej.

W tegorocznych Mistrzostwach wzięło udział aż 20 osób z 13 szkół z całej Polski. W czasie wydarzenia zachowano szczególne środki ostrożności, uczestnicy zachowywali niezbędny dystans i pracowali w maseczkach. Mimo ograniczeń związanych z pandemią powstały niezwykle efektowne projekty.

Wyniki:

I miejsce: Konrad Przybysławski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Grota Roweckiego w Sosnowcu;

II miejsce: Weronika Witalis, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle;

III miejsce: Karol Franciszkowicz, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Zwycięska szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Grota Roweckiego w Sosnowcu.

Więcej informacji o sukcesach Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru: www.ksa.edu.pl

Zdjęcia: Wiktoria Noga, studentka Szkoły Kreatywnej Fotografii