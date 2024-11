Przed nami Targi Pracy 2024 w Sosnowcu. Sprawdźcie szczegóły

Już 21 listopada 2024 roku w Urzędzie Pracy w Sosnowcu odbędą się Targi Pracy 2024, wyjątkowe wydarzenie dedykowane mieszkańcom miasta i okolic. Honorowy patronat nad targami objął Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Co czeka na uczestników?

– uzyskaj profesjonalne porady jak skutecznie znaleźć zatrudnienie w kraju i za granicą Możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia do CV – przygotuj się do rekrutacji z nowym zdjęciem

Czekają na Was także warsztaty z zakresu:

Legalność zatrudnienia – Dowiedz się, jakie masz prawa i obowiązki przy podejmowaniu pracy

Zatrudnienie czy inna praca zarobkowa? – Poznaj różnice między typami umów oraz ich skutki prawne

Urlopy i zwolnienia od pracy – Przedstawimy najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy

Rozwiązywanie umów o pracę – Jak zgodnie z prawem zakończyć współpracę?

Podejmowanie pracy za granicą – Przygotuj się do pracy w międzynarodowym środowisku

Pierwsza praca – Na co zwrócić uwagę nawiązując współpracę z przyszłym pracodawcą?

Targi Pracy to wydarzenie skierowane zarówno do osób poszukujących pracy, jak i tych, którzy chcą zmienić swoją ścieżkę zawodową lub zdobyć nowe kwalifikacje. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 13:00. Wstęp na targi jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Pracy w Sosnowcu lub pod numerem telefonu 32 297 87 77.