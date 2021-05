Prywatny ośrodek leczenia uzależnień to najlepsze miejsce na wyrwanie się z nałogu

Uzależnienie to problem, który jest niemożliwy do samodzielnego rozwiązania. Nie ma jednak powodu do rozpaczy. Jeśli ktoś ma kłopoty, nasi eksperci są gotowi pomóc. Leczymy narkomanię, alkoholizm, lekomanię i inne rodzaje uzależnień. Praca z psychologiem, psychoterapeutą i czasowa izolacja osoby uzależnionej także od Internetu, komputera, hazardu pomoże w nabyciu nowych zainteresowań i zrozumieniu problemu. Kompleks zabiegów pozwoli poprawić kondycję fizyczną i psychiczną.

Dlaczego warto skontaktować się ze specjalistami w naszym ośrodku odwykowym?

W naszym ośrodku leczenia uzależnień posiadamy duże doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi. W tym czasie udało nam się znaleźć indywidualne podejście do każdego pacjenta, które sprawdziło się w praktyce.

Nasi specjaliści stosują złożone metody leczenia uzależnienia:

Dzięki profesjonalizmowi naszych pracowników możliwe jest nie tylko wyeliminowanie zewnętrznych oznak problemu, ale także całkowite się jego pozbycie.

Oferujemy anonimowe leczenie uzależnienia w komfortowych warunkach.

Wszechstronne podejście może wyleczyć każdy rodzaj uzależnienia. Jeśli ktoś wpadł w nałóg hazardowy, stał się zakładnikiem narkomanii lub alkoholizmu, nasi specjaliści pomogą naprawić obecną sytuację i uniknąć nawrotu w przyszłości.

Specjalistyczne leczenie narkomanii i alkoholizmu

W naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień prowadzimy skuteczne terapie odwykowe osób dorosłych ze wszystkich rodzajów narkomanii. Powrót osoby do społeczeństwa odbywa się w kilku etapach:

Diagnostyka - ustalamy przyczyny uzależnienia od narkotyków

Detoksykacja - za pomocą leków usuwamy z organizmu pozostałości alkoholu narkotyków, usuwamy objawy odstawienia. Pozostałości narkotyków (marihuana, haszysz, konopie, LSD, morfina, kokaina i inne) i alkoholu mogą utrzymywać się w organizmie nawet przez kilka miesięcy. Bez względu na rodzaj środka organizm ludzki gromadzi ich pozostałości w ten sam sposób i w ten sam sposób pozbywa się ich.

Intensywna terapia - stosując terapię ruchową, treningi siłowe i wytrzymałościowe, medytację, relaksację, elementy coachingu, leki, zwalczamy uzależnienie i przywracamy zdrowie fizyczne pacjentów.

Rehabilitacja osobowości - pomagamy znaleźć nowe cele, zainteresowania i aspiracje, nauczyć się żyć bez alkoholu i narkotyków.

Terapia sugestywna - opiera się na zasadach sugestii i perswazji, których celem jest zakaz spożywania alkoholu i narkotyków. Zakaz umacnia się, tworząc stabilną obawę przed nieuniknionymi poważnymi konsekwencjami dla pacjenta, które z pewnością wystąpią, jeśli pacjent złamie ten zakaz.

Terapia poznawczo-behawioralna - ma na celu zmianę wartości życiowych, stereotypów behawioralnych, nawykowych reakcji emocjonalnych, a zastosowane metody psychoterapii kształtują nowe spojrzenie pacjenta na bardziej adekwatne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość i wyobrażenia o sobie. W trakcie leczenia pacjent uczy się racjonalnego myślenia.

Zasady leczenia odwykowego uzależnień

Podstawową zasadą pracy naszych specjalistów jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Specjaliści naszego ośrodka leczenia uzależnień bezbłędnie oceniają stan psychofizyczny pacjenta, określają stopień uzależnienia i wybierają skuteczną strategię terapii dopiero na podstawie pełnego badania. Bezpiecznie i bezboleśnie usuniemy narkotyczne odstawienie, przywrócimy równowagę psychiczną.

Leczenie uzależnienia od narkotyków i alkoholu powinno być kompleksowe. Pracujemy z najtrudniejszymi przypadkami i wielokrotnie pomagaliśmy pacjentom, którzy wcześniej byli leczeni w innych ośrodkach, ale nie uzyskali pożądanego rezultatu. Oferujemy pełny cykl leczenia odwykowego od detoksykacji po rehabilitację. Gwarantujemy anonimowość leczenia, komfortowe warunki życia i wysoki poziom usług. Nasi pacjenci mają bardzo napięty grafik - przez cały dzień uczęszczają na zajęcia grupowe i indywidualne, wykonują zadania od psychologów, poddają się zabiegom medycznym.

Do leczenia alkoholizmu w ośrodku uzależnień stosuje się trzy rodzaje leczenia:

Łagodzenie objawów odstawienia - zespół kaca. Neutralizowane są toksyczne produkty rozkładu alkoholu w organizmie. Stosują leki z różnych grup - witaminy, minerały, aminokwasy, przeciwutleniacze, leki normalizujące pracę wątroby.

Zapobieganie nawrotom alkoholizmu - zatrzymanie stanu euforii od picia alkoholu, wywołanie nietolerancji alkoholu.

Normalizowanie procesów metabolicznych, pracy układów wewnętrznych i narządów, na które wpływa systematyczne spożywanie alkoholu.

Leczenie innych rodzajów uzależnień

Leczymy uzależnienie od sieci społecznościowych i gier komputerowych. Psychologowie i psychiatrzy w naszym ośrodku leczenia uzależnień mają bogate doświadczenie praktyczne w pozbyciu się tego nałogu i dokładnie określają problemy, przed którymi dana osoba próbuje się ukryć w grach lub sieciach społecznościowych. W przypadku uzależnienia od Internetu nasi specjaliści pomogą zidentyfikować przyczyny odchodzenia od rzeczywistości, nauczą przezwyciężać stres.

Leczymy także uzależnienia od hazardu. Wiele loterii, bukmacherów i kasyn online wydaje się być dla wielu całkowicie nieszkodliwych, podobnie jak hobby, które pomaga poświęcić czas i złagodzić stres. Jednak według statystyk takie hobby często przeradza się w obsesję wzbogacenia się, której bardzo trudno się pozbyć. Osoby uzależnione od hazardu tracą kontrolę nad tym, co się dzieje, nie mogą przestać grać. Stawki stale rosną, a sesje gry trwają dłużej. Dlatego pierwszym krokiem do pozbycia się uzależnienia od hazardu jest rozpoznanie przez gracza swojego problemu i konieczność leczenia. Uzależnienie od hazardu, podobnie jak wiele innych nałogów, kształtuje się stopniowo i przechodzi przez kilka określonych etapów.