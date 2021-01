Plakaty druk - od czego zacząć?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Plakaty możesz zobaczyć między innymi w szkołach, przy drogach lub w urzędach. Ich zadaniem jest między innymi informowanie mijających je osób o zbliżających się wydarzeniach albo akcjach. Plakaty mogą również reklamować pewne produkty lub usługi. Niektóre plakaty można spotkać w całym kraju, na przykład te, które reklamują banki albo sieci komórkowe. Natomiast inne są widoczne tylko w danej miejscowości albo w regionie, ponieważ dotyczą przykładowo organizowanego w nich co roku wydarzenia. Można tutaj wspomnieć między innymi o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czy Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu.

Od czego zależy, czy plakat zostanie zauważony?

Przede wszystkim od widniejącej na nim grafiki oraz od jej siły perswazji. Drugim bardzo ważnym kryterium jest jakość plakatu. W ten sposób płynnie przechodzimy, do tematu tego wpisu, jakim jest plakaty druk. Obecnie plakaty druk może być wykonywany za pomocą bardzo różnorodnych metod. Niektóre z tych sposobów doskonale się sprawdzą przy konkretnym projekcie. Natomiast pozostałe będą bardziej odpowiednie, jeżeli chodzi o plakaty druk w mniejszych ilościach albo na małym formacie. Wszystko zależy od tego, jakie masz oczekiwania i jak chcesz, żeby wyglądały Twoje plakaty po wydrukowaniu.

Plakaty druk – co musisz wiedzieć na ten temat?

Warto mieć świadomość tego, że plakaty mogą być wydrukowane na bardzo wielu rodzajach papieru. Wyjątkowo dobrym wyborem będzie dla Ciebie na przykład papier o masie 130 gramów oraz papier o większej gramaturze. Im grubszy będzie papier, na którym zdecydujesz się wydrukować plakaty, tym będą one bardziej trwałe i będą się lepiej prezentować. Jeżeli chcesz zamówić plakaty druk o większych rozmiarach, to polecamy Ci zainwestować w papier o masie od 170 do 250 gramów. Grubsze arkusze są zazwyczaj wykorzystywane do drukowania plakatów, które mają dołączoną listwę z zawieszką. Plakaty druk można wykonać również na grubszym papierze.

Co jest jeszcze ważne, gdy zamawiasz plakaty druk?

Jeżeli masz już genialny pomysł na projekt plakatu reklamowego, to teraz musisz się zatroszczyć o to, żeby został on odpowiednio zrealizowany. Słabej jakości plakaty nie przyciągną niczyjego wzroku. W dodatku przy silnym wietrze, mogą się odczepiać od słupów reklamowych. Plakaty możesz wydrukować na papierze matowym albo błyszczącym. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, bardzo istotna jest jego odpowiednia gramatura. Zwróć również uwagę na to, żeby barwy na plakacie były właściwie nasycone. Plakat kolorowy, zwraca uwagę i jest pozytywnie odbierany przez przechodniów.