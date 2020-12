Olej do drewna - wady, zalety i zastosowanie

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Olejowanie to alternatywa dla najpopularniejszej metody zabezpieczania drewna, czyli lakierowania. Olej pozwala uzyskać naturalnie wyglądające deski, a jednocześnie odpowiednio je zabezpieczyć przed działaniem wody i innych czynników. Zobacz, czym charakteryzuje się olej do drewna i jakie ma zastosowanie.

Jakie właściwości ma olej do drewna?

Olej do drewna to naturalny produkt na bazie roślinnych składników (może to być na przykład olej z orzeszków tungowca, słonecznikowy, sojowy lub lniany), często z dodatkiem substancji pielęgnujących podłoże, takimi jak wosk czy absorbery UV. Preparat wnika głęboko w strukturę desek, pielęgnując je, odżywiając i wzmacniając ich strukturę.

Pomaga wydobyć naturalne piękno drewna, bez ingerencji w jego fakturę. W przeciwieństwie do lakieru do drewna nie tworzy widocznej gołym okiem śliskiej powłoki, lecz pozostawia wszelkie nierówności i sęki. Te drobne defekty wydobywają naturalny charakter desek i wykonanych z nich mebli czy podłóg. Dlatego to właśnie oleje do drewna pozwalają na uzyskanie efektu najbliższego naturze. Jeśli więc zależy Ci na ekologicznym produkcie, który zabezpieczy sosnowe meble, wybierz właśnie olejowanie.

Produkt nie tylko odżywia, ale także chroni drewno przed działaniem wody, a także rozwojem glonów i grzybów pleśniowych. Dzięki absorberom UV może chronić przed promieniami słonecznymi. Pomimo że oleje do drewna są bezbarwne, mogą lekko zmieniać kolor podłoża – wydobywają głębię koloru i bardzo delikatnie go przyciemniają. Olejowane deski nadal oddychają i mogą swobodnie odprowadzać parę wodną.

Zastosowanie oleju do drewna

Olej do drewna nadaje się do zastosowania zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Wykorzystaj go w następujących miejscach:

altany, pergole, drewutnie i inne elementy małej architektury ogrodowej,

meble ogrodowe,

meble w pomieszczeniach,

podłogi i boazerie,

blaty kuchenne,

elementy elewacji drewnianej,

drewniane balustrady,

deski i elementy konstrukcyjne na tarasie.

W przypadku blatów kuchennych trzeba stosować wyłącznie naturalne oleje roślinne, które mogą mieć kontakt z żywnością – na przykład olej lniany bez dodatków.

Olej czy lakier do drewna – różnice

Zarówno olej, jak i bezbarwny lakier do drewna tworzą powłoki, które jedynie minimalnie wpływają na kolor drewna. Jednak ich właściwości mocno się różnią. Lakier tworzy twardą i bardzo trwałą powłokę, która jest odporna nie tylko na warunki atmosferyczne, ale także mechaniczne uszkodzenia. Oznacza to, że dzięki lakierowaniu zabezpieczysz dębową podłogę lub schody przed ścieraniem i zarysowaniami. Trzeba pamiętać, że choć olej pozwala na uzyskanie powierzchni o najbardziej naturalnym wyglądzie, to lakier do drewna gwarantuje skuteczniejszą i bardziej długotrwałą ochronę. Aplikacja oleju jest prosta – potrzebna jest tylko szmatka, nie ma także konieczności wykonywania szlifowania międzywarstwowego. Trzeba jednak powtarzać ją nawet co roku, szczególnie w przypadku mebli ogrodowych i obiektów architektonicznych wystawionych na działanie śniegu i deszczu. Tymczasem malowanie lakierem wystarcza na co najmniej kilka lat. Nie trzeba martwić się utratą właściwości ochronnych powłok lakierowanych, ponieważ wyróżnia je wysoka trwałość.