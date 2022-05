Najzabawniejsze komedie Aleksandra Fredry

Z pewnością każda mieszkająca w Polsce osoba czytała lub słyszała o sztukach wybitnego Aleksandra Fredry. Jego twórczość charakteryzuje się niezwykłym stylem oraz pomysłową konstrukcją tekstu. Pisarz znany jest przede wszystkim z pełnych humoru, błyskotliwych komedii, które nie tracą na popularności i nadal chętnie wystawiane są przez teatry.

Doskonała sztuka „Śluby panieńskie” została napisana na początku XIX wieku. To, co sprawia, że utwór jest niezwykle zabawny, to nie tylko komizm słowny, ale też niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju postacie.

Obyczajowa komedia opowiada o losach dwóch sióstr, które przysięgły sobie, że nigdy nie wyjdą za mąż. Jednak zakochani w nich mężczyźni za wszelką cenę starają się zdobyć serca kobiet.

Inspirowana autentycznym, długim i nieubłaganym konfliktem “Zemsta” często uważana jest za największe arcydzieło autora. Przerysowani i wyjątkowo wyraziści bohaterowie toczą zażarty spór o majątek, co jest powodem przezabawnych sytuacji i zdarzeń.

“Zemsta” Aleksandra Fredry wystawiana jest przez Och-Teatr. Bilety można znaleźć na portalu ewejsciowki.pl. W głównych rolach można zobaczyć genialnych aktorów, m.in. Cezarego Żaka, Wiktora Zborowskiego oraz Artura Barcisia.

“Mąż i żona”

Po pierwszym wystawieniu sztuki “Mąż i żona”, historia o bohaterach żyjących w małżeńskim czworokącie wywołała zarówno zachwyt jak i kontrowersje wśród publiczności.

Ironiczna i rezolutna komedia o niewierności małżeńskiej urzekała doskonałą fabułą pełną zabawnych intryg, a jednocześnie zaskakiwała frywolną postawą moralną bohaterów.

Chociaż we współczesnych czasach nie uchodzi już za bardzo śmiałą i prowokacyjną opowieść, to nadal bawi i wprawia w dobry humor odbiorców.