Na co zwrócić uwagę, wybierając pompę ciepła?

Odpowiednie parametry techniczne, standard jakości, intuicyjność obsługi, bezpieczeństwo użytkowania i wreszcie względy estetyczne – wybór pompy ciepła, która spełni wszystkie te wymagania nie należy do najłatwiejszych. Poszukiwania urządzenia idealnego z reguły są żmudne i okupione długimi godzinami spędzonymi przed ekranami komputerów i smartfonów. Firma Kołton chce ułatwić wam to zadanie, dlatego też w niniejszym poradniku tłumaczymy, jak wybrać pompę ciepła i na co zwrócić uwagę w swoich poszukiwaniach, by móc w jak najkrótszym czasie cieszyć się jakością, komfortem i bezpieczeństwem.

Jak wybrać pompę ciepła?

Pompa ciepła to ekologiczne i równocześnie wyjątkowo wydajne rozwiązanie, na które coraz częściej stawiają nie tylko właściciele nowych budynków, ale także osoby decydujące się na wymianę dotychczasowych systemów grzewczych. Niższa emisja CO2, wielokrotna redukcja emisji gazów cieplarnianych, możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, niższe koszty eksploatacji i większy komfort użytkowania to tylko niektóre z zalet technologii. Trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź na pytanie jaką pompę ciepła wybrać, ponieważ wymagania każdej osoby są inne. Wytypowaliśmy jednak kluczowe kwestie, które ułatwią ci stosunkowo szybki i skuteczny wybór pompy ciepła. Co powinieneś mieć na uwadze, poszukując urządzenia skrojonego na miarę swoich potrzeb?

Poznaj swoje potrzeby

Podstawowe pytanie, na które powinieneś odpowiedzieć brzmi: jaki rodzaj pompy ciepła wybrać? Możesz zdecydować się na gruntową, wodną lub powietrzną pompę ciepła. Każde z tych urządzeń sprawdzi się w innych warunkach, ponieważ pobiera ciepło z innego źródła i działa na nieco innej zasadzie, każde będzie także wymagało przeprowadzenia innego rodzaju prac instalacyjnych. Kluczową kwestią będzie również moc urządzenia, która powinna zaspokoić potrzeby twojego gospodarstwa domowego. Parametry techniczne, zużycia energii elektrycznej pompy ciepła to dość skomplikowane zagadnienie. Ale spokojnie, wystarczy zasięgnąć porady specjalistów w tym zakresie. Skontaktuj się z nami – wspólnie ustalimy, czego potrzebujesz.

Zadbaj o wygodny system zarządzania ciepłem

Wybór samej pompy ciepła to jedno, warto jednak zwrócić również uwagę na system zarządzania ciepłem oraz jego kompatybilność z dodatkowymi modułami. Urządzenia Kołton są wyposażone w sterowniki posiadające autorskie algorytmy realizujące funkcje ogrzewania według krzywej grzewczej, odczyty energii elektrycznej czy cieplnej i wiele innych. Zarządzanie urządzeniem jest również możliwe z poziomu aplikacji mobilnej, co znacznie ułatwia obsługę pompy zarówno przez użytkowników, jak i naszych serwisantów. Ponadto dzięki układowi hybrydowemu pompy możesz połączyć urządzenie z instalacją fotowoltaiczną i rozbudować układ o dodatkowe urządzenia. Pamiętaj, sterowanie ciepłem w twoim domu na co dzień powinno być łatwe i intuicyjne.

Postaw na jakość wykonania i estetykę

Wybór pompy ciepła to nie tylko kwestia doboru parametrów technicznych, ale także ogólnej jakości wykonania i wreszcie indywidualnych upodobań estetycznych. W firmie Kołton dysponujemy profesjonalnym parkiem maszynowym i wykwalifikowaną kadrą. Nasze produkty są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co potwierdzają nie tylko opinie zadowolonych klientów, ale także odpowiednie certyfikaty energetyczno-ekologiczne. Jaką pompę ciepła wybrać do domu o bardzo charakterystycznym, ustalonym już wystroju? Wybierz spośród kilku modeli w naszej ofercie i dopasuj obudowę urządzenia do swojego budynku: postaw na innowacyjny design i sprawdzoną jakość.

Załatw wszystko w jednym miejscu

Wybierając pompę ciepła, chcesz zapewne zaoszczędzić czas. Najwygodniej będzie ci załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. W Kołton oferujemy kompleksową obsługę klienta: od doradztwa w zakresie doboru pompy ciepła oraz jej poprawnego użytkowania, obsługi sterowników, przez sprzedaż i instalację, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń. Sprawdź naszą pełną ofertę i zobacz, co możemy dla ciebie zrobić.

Zaufaj profesjonalistom!

Wybierając pompę ciepła, najlepiej postawić na współpracę z doświadczonym dystrybutorem. Twarde kompetencje pracowników, kompleksowa obsługa, jakość wykonania, terminowość czy wreszcie spełnianie aktualnych wymogów europejskich dla urządzeń grzewczych (m.in. dyrektywa Ecodesign, klasy emisyjne) to czynniki, które powinny stanowić komplet. Firma Kołton działa na rynku od ponad 40 lat: projektujemy, testujemy i wdrażamy w życie innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych. To wszystko, byś ty mógł cieszyć się ekologiczną energią i wymarzonym komfortem cieplnym w swoim lokum.