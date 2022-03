Co oznaczają kolory dysz w opryskiwaczu?

Poszukując dysz do opryskiwacza należy sobie zadać pytanie - do czego będziemy ich używać do potrzeb swojego gospodarstwa? Jakie dysze zakupić?

Wybierając dysze do rozpylacza warto zwrócić uwagę na kilka aspektów takich jak

materiał z jakiego wykonane są dysze,

twardość wody,

rozmiar dyszy

czy rodzaj preparatów jakie będą używane.

Przy wyborze odpowiednich dysz może pomóc tabela dysz do opryskiwaczy Teejet

Odpowiednio dobrane dysze pozwolą na dopasować optymalny sposób nawożenia.

Twardość wody ma ogromne znaczenie. Jeśli posiadamy miękką wodę warto wybrać dysze do opryskiwacza eżektorowe. Natomiast przy twardej wodzie lepiej postawić na dysze ze stali, ze względu na bardziej odchylony strumień cieczy roboczej.

Kolor dysz

Dysze rozpylające są dostępne w wielu różnych kolorach. Kolor dyszy nie służy tylko do dekoracji, ale w rzeczywistości informuje o rodzaju substancji chemicznych, które mogą być z nią używane. Jeśli na przykład masz pomarańczową dyszę, to środek chemiczny, który jest z nią zgodny, jest zwykle bardziej kwaśny i reaktywny chemicznie. Z kolei dysza niebieska może być używana do roztworów bardziej zasadowych.

Poniżej znajdują wszystkie najpopularniejsze kolory jakie posiadają końcówki rozpylaczy i ich kompatybilność chemiczna:

czerwona dysza - roztwór kwaśny lub o niskim pH

żółta dysza - roztwór alkaliczny lub czyszczący

zielona dysza - rozpuszczalnik organiczny

niebieska dysza - roztwór alkaliczny lub czyszczący

czarna dysza - roztwory na bazie wody

Rozpylacze dostępne są w różnych rozmiarach, które mają numerację od 01 do 08. Do danej numeracji przypisane są odpowiednie kolory. Dzięki temu systemowi, możemy szybciej i łatwiej rozpoznać odpowiednią końcówkę opryskiwacza odpowiednią do swoich potrzeb. Numer dyszy natomiast informuje o wydatku pojedynczej końcówki przy ciśnieniu wynoszącym 2,8 bara.

Materiał z jakie są wykonane dysze

Na rynku możemy znaleźć pięć materiałów, z których wykonane są rozpylacze. W zależności od tego z jakiego materiału zrobione są końcówki opryskiwaczy, wiemy jaką mają trwałość.

Najlepszym wyborem są dysze wykonane ze stali szlachetnej zwykłej lub hartowanej. Innym materiałem, który nadaje się na dysze jest wielocząsteczkowy polimer o podwyższonej trwałości. Poza dyszami ze stali nierdzewnej i wielocząsteczkowego polimeru, możemy spotkać się także z dyszami wykonanymi z ceramiki lub najmniej trwałego - mosiądzu.

Podział dysz ze względu na inne parametry

Dysze możemy podzielić ze względu na różne kryteria.

Podział dysz ze względu na wielkość kropli ma duże znaczenie, ponieważ w zależności od rozmiaru końcówek możliwe jest dopasowanie ciśnienia roboczego, ilość cieczy oraz wielkość produkowanych kropli.

Rozpylacze średniokropliste wykorzystywane są w do produktów chwasto oraz owadobójczych. Grube krople nadają się do nawożenia roślin oraz do zabiegów wykonywanych bezpośrednio do gleby. Drobnokropliste dysze są dobrym wyborem przy opryskiwaniu grzybów.

Kolejnym podziałem jest sposób tworzenia kropli. Tutaj znajdziemy dysze zwykłe, dysze uderzeniowe oraz dysze eżektorowe - wykorzystywane przy silnych wiatrach z użyciem miękkiej wody. Istnieją również dysze antyznoszeniowe, które mają na celu ograniczenie powstawania najdrobniejszych kropel, które są bardzo podatne na warunki atmosferyczne jak chociażby duży wiatr.

Jednym z najbardziej popularnych podziałów końcówek opryskiwacza jest podział ze względu na liczbę strumieni. Najpopularniejsze dysze dwustrumieniowe, które gwarantują podwójne pokrycie pola, dodatkowo docierają również pod grudki ziemi. Rozpylanie środków jest trudniejsze przy wykorzystaniu dysz jednostrumieniowych, dlatego są one mniej popularne w gospodarstwach.

Jak dbać o dysze

Niezależnie od tego z zrobione są dysze rozpylaczy, należy o nie dbać, aby nie uszkodzić delikatnych elementów, aby mogły służyć jak najdłużej i jak najbardziej efektywnie.

Podstawą jest, aby nieumyty opryskiwacz nie pozostawał na zewnątrz, w pełnym słońcu. Niestety zaschnięte resztki oprysków pozostawione na końcówkach opryskiwacza mogą je zniszczyć.

Aby sprawdzić czy końcówki opryskiwaczy są sprawne, czy nie są zapchane dysze, należy wykonać próbę.

Jeśli okaże się, że dysze do opryskiwacza są zatkane, może to spowodować dodatkowe koszty zakupu dodatkowego oprysku lub wymiany końcówek dyszy. Na rynku dostępne są oryginalne produkty oraz tańsze zamienniki. Większość rolników wie, że nie warto oszczędzać na częściach, ponieważ oryginalne charakteryzują się wyższą trwałością oraz precyzją, a co za tym idzie posłużą przynajmniej jeden sezon.